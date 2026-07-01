Åmåls kommun söker Studiesamordnare
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2026-07-01
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Vill du kombinera studie- och yrkesvägledning med digital utveckling och support?
Åmåls kommun söker en engagerad studiesamordnare till projektet Aktivt Åmål. Här får du en nyckelroll i att stötta individer mot studier och arbete – samtidigt som du bidrar till att utveckla och driva vår digitala plattform.
Som studiesamordnare arbetar du med att vägleda deltagare mot studier och kompetensutveckling, samtidigt som du ansvarar för en digital plattform som ska underlätta matchning, kommunikation och progression för både individer och företag.
Du blir en del av ett tvärprofessionellt team där utbildning, arbete och hälsa kopplas samman i en helhetslösning.
Vi erbjuder:
En bred och utvecklande roll där studie- och arbetsmarknadsfrågor möter digital utveckling
Möjlighet att påverka både individers framtid och verksamhetens arbetssätt
Ett tvärprofessionellt team med hög kompetens och engagemang
Som medarbetare hos oss är du vår viktigaste tillgång. Läs mer om vilka förmåner du får som medarbetare hos Åmåls kommun här: https://amal.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
Ditt uppdrag
I rollen som studiesamordnare kommer du att ha:
Studie- och individfokus
Ge studie- och yrkesvägledning
Kartlägga utbildningsbakgrund, behov och förutsättningar
Upprätta och följa upp individuella studie- och utvecklingsplaner
Vara länk mellan projektet, vuxenutbildningen, gymnasiet samt andra studieaktörer.
Stötta deltagare i att ta steg mot utbildning, studier eller kompetenshöjande insatser
Digitalt ansvar och support
Ha ett samordnande ansvar för projektets IT-plattform
Arbeta med utveckling, användning och kvalitetssäkring av plattformen
Ge support och vägledning till både deltagare och företag i användningen
Bidra till att digitala verktyg används som stöd i deltagarnas progression mot arbete/studier
Samverkan och utveckling
Samverka med arbetsmarknadsenhet, socialtjänst, vård och externa aktörer
Bidra till att utveckla arbetssätt som kombinerar studier, arbetsträning och digitala lösningar
Vem är du
För detta uppdrag ser vi att du är:
Pedagogisk och serviceinriktad
Strukturerad och lösningsfokuserad
Nyfiken på digital utveckling
Relationsskapande med god kommunikativ förmåga
Självständig men trivs i samverkan
Formella kompetenskrav
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom studie- och yrkesvägledning, pedagogik, IT, socialt arbete eller motsvarande
Erfarenhet av att arbeta med vuxna i behov av stöd mot studier eller arbete
God kunskap om utbildningssystemet
God digital kompetens och intresse för system och plattformar
Anställningen förutsätter att du har B-körkort
Digital identifikation med Bank ID
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg, plattformar eller systemstöd
Erfarenhet av användarsupport eller utbildning i digitala system
Erfarenhet av målgrupper med komplex problematik
Anställningen
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erfoderliga beslut fattas. Tidsbegränsad projektanställning på 100% under tiden 2026-11-01 t om 2029-06-30.
Studiesamordnaren är för närvarande placerad vid verksamhet Arbete och vuxnas lärande inom Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, som är organiserad direkt under Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. Närmaste chef är verksamhetschef.
Ansökan
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att ta del av information kring bestämmelser om lön och ersättningar se utdrag ur vårt https://amal.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/hitta-lediga-jobb
samt information om centrala kollektivavtal. I huvudsak tillämpas avtalsområdets Huvudöverenskommelse och tillhörande Allmänna Bestämmer och dess bilagor. I vissa fall tillämpas lönekollektivavtal vid sidan av HÖK exempelvis PAN, RiB eller BEA. För information om centrala kollektivavtal hänvisar vi till https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
(Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "144544". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åmåls Kommun
(org.nr 212000-1587), https://amal.se/
Box 62 (visa karta
)
662 22 ÅMÅL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åmåls Kommun Jobbnummer
9986216