Åmål: Supply Chain Specialist
Jobbakuten Väst AB / Logistikjobb / Åmål Visa alla logistikjobb i Åmål
2026-04-20
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbakuten Väst AB i Åmål
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige
Vill du vara en nyckelspelare i en global supply chain?
Vi söker en driven Supply Chain Specialist / Coordinator som vill säkerställa effektiva materialflöden och optimala lagernivåer i en internationell miljö.
Du blir en central länk mellan inköp, produktion och leverantörer - med direkt påverkan på leveransprecision, kostnader och kundnöjdhet.
Vi erbjuder:
Månadslön 50 000 om du har allt vi söker
Internationell och utvecklande arbetsmiljö
Stor påverkan på affär och flöden
Nära samarbete med globala team och leverantörer
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet inom supply chain, logistik eller materialplanering
Erfarenhet av ERP/MRP-system (t.ex. SAP eller JDE)
Stark analytisk och kommunikativ förmåga
Erfarenhet av internationellt samarbete
Strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt
Dina huvudsakliga uppgifter:
Planera och optimera material- och lagerflöden
Hantera inköpsordrar och leverantörskontakter
Följa upp leveranser och säkerställa hög leveransprecision
Arbeta med prognoser och efterfrågeanalys
Säkerställa korrekt data i ERP/MRP-system
Driva förbättringar i supply chain-processer
• Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
(org.nr 556622-8846)
662 00 ÅMÅL
Jobbakuten Jobbnummer
9865662