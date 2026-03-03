AMA-redaktör (Anläggning)
Om rollen
Brinner du för AMA och tydliga tekniska beskrivningar? Motiveras du av att arbeta nära tekniska specialister i komplexa anläggningsprojekt? Vill du bidra till kvalitet och genomförbarhet i samhällsviktiga projekt?
Om du känner igen dig kan denna roll vara något för dig. Bli en del av Ramboll som vår nya AMA-redaktör, och hjälp oss att skapa hållbara, tydliga och välfungerande projektleveranser.
Din nya befattning
På Ramboll ser vi väl genomarbetade tekniska beskrivningar som en avgörande del av framgångsrika projekt. Genom struktur, kvalitet och samordning skapar vi förutsättningar för god upphandling, effektiv produktion och långsiktigt hållbara lösningar.
Som AMA-redaktör på Ramboll kommer du att arbeta med framtagning, samordning och kvalitetssäkring av AMA-beskrivningar och förfrågningsunderlag inom anläggningsprojekt. Du blir en del av Rambolls Higways and infrastructure i Sverige och arbetar nära uppdragsledare, projektörer och tekniska specialister i olika skeden av projekten.
Rollen innebär ett specialistnära arbete där du bidrar med din AMA-kompetens i flera parallella uppdrag. Du får möjlighet att påverka både projektens kvalitet och Rambolls gemensamma arbetssätt inom AMA-beskrivningar. Placering är flexibel och anpassas utifrån Rambolls kontorsnät i Sverige.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Upprättande samordna och kvalitetssäkra AMA-beskrivningar inom anläggning
Säkerställa att tekniska beskrivningar är tydliga, konsekventa och anpassade för upphandling och genomförande
Samarbete med uppdragsledare och tekniska specialister för att samla och strukturera tekniskt innehåll
Granskning och stöd i leveranser med avseende på beskrivningar, mängdförteckningar och förfrågningsunderlag
Att bidra till utveckling av mallar, arbetssätt och kvalitet inom AMA-området
Du har
Erfarenhet av samordning med AMA Anläggning och tekniska beskrivningar
God förståelse för anläggnings- och infrastrukturprojekt inom Väg, Gata och Mark
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och självständigt och i samverkan med andra
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, i tal och skrift
Erfarenhet från konsult- och/eller entreprenadverksamhet
Vad vi kan erbjuda dig
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet att arbeta på distans
En specialistroll med tydlig påverkan på projektens kvalitet och genomförbarhet
Utvecklingsmöjligheter inom AMA, beskrivningar och teknisk samordning
En inkluderande och kunskapsdriven arbetsmiljö
Ett värderingsstyrt, stiftelseägt bolag med långsiktigt fokus på hållbarhet och människor
Välkommen till Ramboll Transport och Ramboll Sverige
Ramboll är ett av Sveriges ledande internationella teknik- och arkitekturkonsulter. Vi har 30 kontor med totalt 1 800 experter som arbetar tvärvetenskapligt med både stora och små projekt. Globalt är vi 18 000 anställda i 35 länder. Vi kombinerar lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder. Vi kallar det: Bright Ideas. Sustainable Change.
Inom Transport utvecklar vi bland annat urbana grönstrukturer för ett bättre stadsklimat och goda förutsättningar för gemenskap, hälsa och trygghet. Vi skapar också hållbara transportlösningar där ekonomisk tillväxt och långsiktiga samhällsvinster går hand i hand med människors behov av frihet och närhet.
Som The Partner for Sustainable Change hjälper vi våra kunder att förverkliga sina mål och navigera i övergången till en mer hållbar framtid.
Låt oss veta mer om dig
Vi vet att vissa sökande endast lämnar in en ansökan om de uppfyller alla villkor. Passion och potential kan dock väga tyngre än ett perfekt CV. På Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå skickar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten - eller för en annan roll i vårt team.
Vi tar tacksamt emot ditt CV, eller några rader om dig själv som ett första steg, och ser fram emot att få veta mer om dig om du har den profil vi söker.
Lika möjligheter för alla
För att skapa samhällen och städer där både människor och natur kan blomstra behöver vi olika erfarenheter och perspektiv. Det är våra olikheter som gör att Ramboll och våra medarbetare ständigt utvecklas! Vi välkomnar ansökningar oavsett ålder, könstillhörighet, kulturell bakgrund, livssituation eller livsåskådning. Vi värdesätter en inkluderande arbetsmiljö och kultur och strävar efter att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla medarbetare. Vi lyssnar och lär av varandra, och ser till att det finns en balans mellan arbete och fritid. Så ansöker du
