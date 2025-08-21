AM-ingenjör
Lasertech LSH AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga
2025-08-21
Vill du arbeta hos oss med avancerad 3D-printing i en roll som kombinerar teknik, kvalitet och kundkontakt? Vi söker dig som gillar att jobba i teknikens framkant med avancerade produkter och som gillar att utmanas.
Om rollen
Som AM-ingenjör hos oss ansvarar du för metodval, beredning och offertarbete. Rollen innebär nära samarbete med övriga tekniker samt stöd till säljorganisationen genom teknisk support och kundkontakter.
Du kommer att:
Stötta kunder som vill komma igång med printning - produktgranskning, hjälp till design för print, metoder för efterbearbetning.
Bereda för printning av kunders komponenter i främst metall men också polymer i våra EOS maskiner.
Granska och följa kvalitetskrav, upprätta dokument för produktion.
Delta i offertarbete och teknisk support mot kunder.
Driva och delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt inom printning.
Vem är du?
Vi söker dig som har en stark teknisk kompetens och gillar att arbeta i teknikens framkant. Du är kommunikativ, strukturerad och trivs i en roll med varierande kontaktytor.
Tjänsten kan innebära arbete som omfattas av försvarssekretess och medför därför krav på svenskt medborgarskap.Publiceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
Erfarenhet av industriell 3D-printning i metall
Goda CAD kunskaper (Lasertech använder Fusion 360)
Meriterande:
Erfarenhet från simulerings- och kompenseringsmjukvara
Projektledning
Vana av att arbeta i affärssystem (Monitor G5)
Kunskap inom inköp och leverantörsutveckling.
Varför välja oss?
Vi är ett litet, dedikerat team på cirka 25 personer som brinner för högteknologisk tillverkning. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och arbeta nära både kunder och produktion. Du blir en del av vår teknikgrupp och rapporterar direkt till vår teknikchef.
Låter det som du?
Skicka då in din ansökan redan idag inkluderande personligt brev samt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@lasertech.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AM-ingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lasertech Lsh AB
(org.nr 556559-2887)
Bofors Industriområde (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Teknikchef
Carl Heiwall carl.heiwall@lasertech.se 0708-809 335 Jobbnummer
9469903