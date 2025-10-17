AM - Account Manager
Account Manager - E-commerce & Retail Media
Talent & Partner AB söker nu för kunds räkning en driven och analytisk Account Manager inom e-handel och retail media.
Om rollen
Du kommer att arbeta med ledande retailkedjor och varumärken för att optimera deras annonsering och driva försäljning online. Rollen innebär att utveckla kundstrategier, skapa partnerskap och säkerställa att kampanjer levererar mätbara resultat.
Proaktivt arbete med prospektering och försäljning.
Rådgivning kring digitala kampanjer och retailmedielösningar.
Analys av data och optimering av kundernas ROI.
Utveckling av befintliga kunder genom långsiktiga samarbeten.
2-5 års erfarenhet av försäljning inom digital annonsering, e-handel eller retail.
Förmåga att förstå både marknadsföring och affärsekonomi.
Självgående, strukturerad och resultatorienterad.
Flytande svenska och engelska.
Vi erbjuder
En framtidsbransch i stark tillväxt.
Stora utvecklingsmöjligheter och tydlig karriärväg.
Hög provisionsnivå och möjlighet till bonus.
Ett inspirerande kontor i centrala Stockholm.
Skicka din ansökan till work@talentpartner.se
- urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
