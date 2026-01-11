Alma Viva Stockholm Globen
Vi söker 2 st terapeuter till Alma Viva Stockholm - Globen
Alma Viva är i en spännande utvecklingsfas och söker nu två utbildade terapeuter som vill arbeta och utvecklas tillsammans med oss i vår salong.
Vi söker dig som är lugn, trygg och ansvarstagande, med ett genuint intresse för hälsa, välmående och att ta hand om andra. Du är närvarande i ditt arbete och värdesätter kvalitet, service och personlig utveckling.Publiceringsdatum2026-01-11Kvalifikationer
• Utbildad massör eller terapeut inom kroppsvård. Gärna inom svensk klassisk massage.
• Ett professionellt och respektfullt bemötande av kunder.
• Vilja att utvecklas och arbeta långsiktigt hos oss.
Meriterande
• Utbildad hudterapeut, då vi även utför avancerade hudbehandlingar såsom microneedling.
• Tidigare erfarenhet från salong eller spa.
• Erfarenhet av att arbeta på provision och ha möjligheten att påverka din lön.
Hos oss kommer du att arbeta med:
• Svensk klassisk massage (30-60 min)
• Skalpmassage
• Ansiktsmassage
• Fotmassage
• Vår mest bokade behandling: 90 min Love Yourself Treatment
• Du får introduktion och upplärning i våra specifika behandlingar och vårt arbetssätt.
Vi erbjuder:
• Hög provision per utförd behandling. (Är du inte bekväm med detta går det att diskutera).
• Möjlighet att påverka din egen lön och arbeta så mycket du vill.
• Interna utbildningar inom behandlingar, försäljning och personlig utveckling.
• En trygg, lugn och kreativ arbetsmiljö.
• Möjlighet att växa med verksamheten och ta större ansvar över tid.
• Vi söker en 100% tjänst med provanställning 6 mån. Även 50% anställning.
Vi är ett engagerat team som brinner för närvaro, kvalitet och utveckling, och vi lägger stor vikt vid personlighet, ansvarstagande och rätt energi.
Salongens adress; Bildhuggarvägen 7, 121 44, JohanneshovSå ansöker du
Skicka en kort presentation om dig själv och varför du vill arbeta med oss till. Bifoga CV.almavivastockholm@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: almavivastockholm@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forsström Nieminen, Karolina
