Allround Operator
2025-12-12
På Nouryon skapar vårt globala team av Changemakers positiva förändringar varje dag för att nå högre tillsammans och individuellt. Vi skapar innovativa och hållbara lösningar för våra kunder för att möta samhällets behov - idag och i framtiden.
Vi söker teammedlemmar som skapar och driver nya idéer, kämpar för andra och samarbetar för att göra saker bättre. Låter det som dig?
Om jobbet
Som processoperatör ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att produktionen sker säkert, med rätt kvalitet och i rätt tid. Arbetet är varierande och innefattar övervakning och optimering av produktionen för att uppnå hög säkerhet och kostnadseffektivitet.
Tjänsten är placerad vid fabriken i Alby (Ånge kommun), en av Europas största producenter av blekkemikalier, med cirka 100 medarbetare. Alby ligger i ett naturskönt område med närhet till Sundsvall och Östersund.
I din framtida roll som Processoperatör kommer du att
Utföra processanalyser
Kontrollera anläggningens fysiska status och genomföra operatörsunderhåll
Läsa, följa och praktiskt tillämpa körningsföreskrifter, rutiner och instruktioner
Proaktivt identifiera avvikelser och utföra förebyggande underhåll
Delta aktivt i utvecklingen av processer och processutrustning
Bidra till det löpande säkerhetsarbetet genom dokumentation av avvikelser, skyddsronder och riskanalyser
Arbeta med förbättringsarbete enligt LEAN / 5S och säkerhetsprinciper
Vi tror att du har med dig
Avslutad gymnasieutbildning gärna inom teknik eller natur
God datorvana
B-körkort
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Bra om du har
* Tidigare erfarenhet som processoperatör
Vi tror att du är
En person som arbetar strukturerat, målinriktat och håller deadlines. Du tar initiativ, bygger relationer och är lyhörd för andras behov. Med prestigelöst fokus på det gemensamma målet kommunicerar du tydligt och engagerande anpassat till mottagaren.
Vi erbjuder dig
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IF Metall, men utöver det erbjuder vi även förmåner som bonus, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer.
Har vi fångat ditt intresse?
Detta är en tillsvidareanställning som Allround Operator på heltid med placeringsort Alby, Ånge kommun. Du kommer att rapportera till Anders Jansson, Shift Supervisor.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan nått oss kommer vi att granska för att se om vi har en matchning mellan din kompetens och rollen! För mer information om vår rekryteringsprocess, vänligen besök: nouryon.com/careers/how-we-hire/
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill be dig som intern sökande att ansöka med din Nouryon email för att underlätta vårt arbete i rekryteringsprocessen.
Om Nouryon
Vi letar efter morgondagens Changemakers, idag!
Om du letar efter din nästa möjlighet i karriären, ansök idag och gå med i Nouryons världsomspännande team av Changemakers för att tillhandahålla viktiga lösningar som våra kunder använder för att tillverka vardagsprodukter som personlig vård, rengöring, färger och beläggningar, jordbruk och livsmedel, läkemedel och byggprodukter. Våra medarbetare drivs av viljan att påverka och aktivt driva positiv förändring. Om det beskriver dig ger vi gärna plats för dina ambitioner. Från dag ett stödjer vi dig med din personliga tillväxt, genom utmanande positioner och omfattande lärande- och utvecklingsmöjligheter, i en dynamisk, internationell, mångsidig och proaktiv arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-12-12Kontaktuppgifter för detta jobb
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Rekryterande chef Anders Jansson, Shift Supervisor, anders.jansson@nouryon.com
För mer information om rekryteringsprocessen, din ansökan eller om du behöver support, vänligen kontakta: Recruiting.SE@Nouryon.com
För fackliga frågor:
IF Metall Thord Johansson +4670-6857663
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Arbetsgivare Nouryon Functional Chemicals AB
