Allmänspecialist till Söderhamn Din hälsocentral

Söderhamn Din hälsocentral har cirka 6 700 listade patienter och bedriver sedvanlig primärvård med familjeläkarmottagning, rehabilitering, psykosociala behandlare och BVC. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, diabetessköterskor, astma/KOL-sjuksköterska, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykosocial behandlare samt medicinska sekreterare. Vi har också ett nära samarbete med Linden Din hälsocentral.
Under de senaste åren har vi genomgått en positiv utveckling vilket har skapat en arbetsplats där engagemanget är högt, stämningen god och vi trivs och har roligt tillsammans. Vi är stolta över att kunna erbjuda en familjär och attraktiv arbetsplats med stort patientfokus och möjlighet att följa patienten genom livets alla faser.
Verksamheten ska bli en del av Region Gävleborg Din Hälsocentral AB, bolaget för de offentligt drivna hälso- och barnavårdscentralerna i Gävleborg. Övergången sker 1 februari 2026. Tillsammans vill vi utveckla och forma primärvården, och skapa en god arbetsmiljö för chefer och medarbetare.
Vi söker nu tre allmänspecialister som vill vara en del av vår fortsatta resa och bidra till att forma framtidens vård. Kom och bli en del av vårt engagerade team!Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Som allmänspecialist hos oss arbetar du i en dynamisk och framåtsträvande miljö där du möter patienter i alla åldrar och med varierande vårdbehov. Du arbetar i nära samarbete med distriktssköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, sekreterare och vårt psykosociala team och blir en självklar del av en trygg, kompetent och sammansvetsad arbetsgrupp. Det nära samarbetet kollegor emellan är en av våra största styrkor och tillsammans arbetar vi för att ge våra patienter bästa möjliga stöd, behandling och vägledning mot ett friskare liv.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• mottagningsarbete med akuta besök, nybesök och återbesök
• handledning av läkare under utbildning
• utveckling av teamarbete tillsammans med övriga yrkeskategorier.
I tjänsten ingår tjänstgöring på familjeläkarjouren i Söderhamn. Det innebär att du även har jour under vissa kvällar och helger.
Hos oss får du
• vara del av en engagerad och trygg arbetsgrupp med bred kompetens inom allmänmedicin
• vara en del av en arbetsplats där din kompetens och dina idéer tas tillvara på
• en stor grad av frihet att påverka ditt dagliga arbete och får chansen att bidra med egna initiativ och förbättringsförslag.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer om våra förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har en väl utvecklad samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt i mötet med både patienter och kollegor. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och uppvisar ett strukturerat arbetssätt även under perioder med hög arbetsbelastning. Du är också stresstålig, stabil och har förmåga att prioritera på ett sätt som säkerställer god vårdkvalitet. Vidare ser vi att du har ett förtroendeingivande och engagerat arbetssätt som bidrar till att inspirera och påverka din omgivning på ett positivt sätt. Genom att dela med dig av din kunskap och ditt professionella omdöme bidrar du till utvecklingen av både teamet och verksamheten som helhet.
I rollen som allmänspecialist ska du ha
• svensk läkarlegitimation
• specialistbevis inom allmänmedicin.
Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av journalsystemet Cosmic och PMO.
Varmt välkommen med din ansökan!
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
