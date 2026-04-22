Allmänspecialist Älta Vårdcentral
2026-04-22
Kan du kombinera klinisk skicklighet med ett engagemang för att utveckla primärvården? Kan du skapa trygghet och tillit hos patienten, samtidigt som du driver förbättring och innovation i vår verksamhet?
Då vill vi prata med dig!
Om Krys vårdcentral Älta
Hej! Jag heter Emelie Eisner och är verksamhetschef här på vårdcentralen sedan fyra år tillbaka. Tillsammans med biträdande verksamhetschef och medicinsk rådgivande läkare har vi de senaste året skapat en arbetsplats där utveckling och lärande får stort fokus. Vi är ett team på ca 30 personer där det är lika naturligt att be om hjälp som att bidra med idéer. Vi trivs väldigt bra med varandra och har roligt på arbetet. I Älta har vi också en hemsjukvård med runt 80 inskrivna patienter och en BVC med ca 700 barn inskrivna.
Om rollen Som allmänspecialist ansvarar du för att utreda, bedöma och behandla patienter i olika åldrar och med varierande vårdbehov. Arbetet är brett och varierat från akuta bedömningar till långsiktig uppföljning och du arbetar både fysiskt på vårdcentralen och digitalt via vår plattform. Hos oss är teamarbetet avgörande. Du samarbetar nära sjuksköterskor och andra professioner för att skapa en tillgänglig, trygg och medicinskt högkvalitativ vård. Samtidigt får du mer än en traditionell läkarroll. Du kommer att påverka arbetssätt, bidra till utveckling och vara med och forma hur vården bedrivs, på riktigt.
För dig som allmänspecialist på Kry finns möjligheten att ansöka till vår stege för karriärläkare, i den får du kombinerar kliniskt ansvar med ledarskap och affärsutveckling. Programmet består av fem nivåer där varje steg innebär större ansvar för patientlista, handledning, kvalitet och implementering av Kry-modellen. Karriärstegen belönas med lönetillägg.
Krymodellen Vårt sätt att skapa en primärvård som faktiskt fungerar för både patienter och medarbetare. Vi minimerar onödig administration och frigör tid till det som verkligen spelar roll: patientmötet. Hos oss arbetar alla professioner på toppen av sin kompetens. Genom att kombinera fysisk och digital vård skapar vi hög tillgänglighet utan väntetider. Resultatet är en mer effektiv, hållbar och kvalitativ vård där du som medarbetare får större mandat, mer variation och möjlighet att påverka hur vården utvecklas.
Vad vi förväntar oss av dig:
Du är allmänspecialist
Du tycker om att jobba i team
Är trygg med digitala verktyg och olika system
Du trivs i en miljö där patientupplevelsen alltid är i fokus
Du har en positiv inställning och ett engagemang för att tänka nytt samt trivs i förändring
Självklart erbjuder vi kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar. Vi erbjuder också karriärvägar, utbildningsmöjligheter och en kultur som värdesätter innovation och samarbete. Vi erbjuder även introduktionsdagar, digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar.
Praktisk information
Start: Du börjar när det passar oss båda
Omfattning: Vi är öppna både för om du vill arbeta heltid eller deltid, dock minst 60%,
Redo för något nytt?
Då ser vi fram emot din ansökan, vi håller intervjuer löpande. Tveka inte på att kontakta mig som verksamhetschef för att få veta mer på emelie.eisner@kry.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://career.kry.se
Torsgatan 21 (visa karta
)
113 21 STOCKHOLM Arbetsplats
