Allmänspecialist

Välkommen till Capio Vårdcentral Kristianstad - där kompetens möter gemenskap och vardagen aldrig är tråkig!
Hos oss får du vara med och göra skillnad - varje dag. Vi är ett glatt och sammansvetsat gäng på cirka 50 medarbetare som tillsammans tar hand om våra drygt 11 000 listade patienter, från första besöket till livets alla skeden.
Här finns all vår kunskap samlad under ett tak - och det märks! Vi har specialistmottagningar för demens, diabetes, hypertoni, gynekologi och astma/KOL, och dessutom MVC, BVC, arbetsterapeut och företagshälsa. Vårt laboratorium är bemannat med undersköterska (ibland sjuksköterska) och hanterar både planerad och akut provtagning.
Vi är ett brett team med många olika yrkesroller: distriktssköterskor, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykoterapeut, kurator, läkare, medicinska sekreterare och receptionister - alla med samma mål: att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Och som om det inte vore nog - vi har också en filial i Åhus, bara 2 mil bort, där ett mindre team erbjuder vård med samma värme och kvalitet.
Hos oss är det högt i tak, nära till skratt och fullt av möjligheter att utvecklas. Vill du vara med och skapa framtidens primärvård tillsammans med ett gäng som både är kompetenta och kul att jobba med? Då är du varmt välkommen!
Din roll
Är du specialist i allmänmedicin med skarp hjärna, varmt hjärta - och en gnutta detektiv i dig? Då kan du vara precis den vi söker för vi behöver nu förstärka vårt team med ytterligare en detektiv!
Vi jobbar teambaserat och tror på kraften i samarbete - här är du aldrig ensam i dina bedömningar eller beslut. Vi har dagliga sambedömningar där du tillsammans med sjuksköterska gör medicinska bedömningar av icke-akuta patienter. För sjukskrivningsärenden samarbetar vi nära mellan läkare, rehab koordinator och psykosocial resurs - för att ge patienten bästa möjliga stöd.
Vi tror på balans i livet, så du har möjlighet att påverka ditt schema och jobba hemifrån vissa dagar. Vi använder det digitala verktyget Tandem för dokumentation - journaler, remisser och sjukintyg - vilket gör arbetet smidigt och effektivt.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats att trivas på!Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum. Här är det nära mellan idé och beslut - tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas!
Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar - det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal
• Närvarande chef
• Nätverk inom ditt område
• Kompetensutveckling, både internt och externt
• Friskvårdsbidrag
• Frukost varje dag
• En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Nyfiken på livet som allmänspecialist - med både hjärta och humor? Då har vi något för dig!
För att kunna hoppa på det här äventyret behöver du vara utbildad allmänspecialist - det är liksom grunden. Har du jobbat på vårdcentral tidigare? Super! Har du inte? Ingen fara - vi gillar nyfikenhet och rätt inställning.
Du är en person som gillar att göra skillnad, har koll på helheten och tycker att kvalitet är mer än bara ett ord i en broschyr. Du har patienten i fokus, men glömmer inte bort att ha kul med kollegorna längs vägen.
Vi söker dig som gillar utmaningar, vill vara med och utveckla vårdcentralen och tycker att teamarbete är viktigt.
Och ja, vi börjar med sex månaders provanställning - men vi hoppas att du trivs så bra att du aldrig vill sluta.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2025-01-13
Sista dag att ansöka är 2025-03-01
