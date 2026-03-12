Allmän industriarbetare

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Processoperatörsjobb / Arboga
2026-03-12


Visa alla processoperatörsjobb i Arboga, Kungsör, Köping, Hallstahammar, Eskilstuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Arboga, Kungsör, Köping, Hallstahammar, Eskilstuna eller i hela Sverige

Är du praktiskt lagd, noggrann och vill arbeta i en mångsidig industriell miljö? Vi söker nu kompetenta medarbetare till vår Allmän industri-avdelning. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där säkerhet, kvalitet och utveckling står i centrum.
Arbetsuppgifter och ansvar
I rollen arbetar du med varierande industriella uppgifter i produktion och montering. Du kommer bidra till ett effektivt produktionsflöde och säkerställa att arbete utförs enligt ritningar och produktionsunderlag. Arbetet innebär både självständiga uppgifter och nära samarbete med kollegor och närmaste produktionsledare.

Montering, efterbearbetning och finish av komponenter

Gjutning, formbyggnation eller liknande förekommande uppgifter beroende på arbetsplats

Materialhantering, av- och pålastning samt uppmärkning

Kvalitetskontroller och dokumentation enligt gällande rutiner

Enklare maskin- och verktygsunderhåll samt tillsyn

Delta i förbättringsarbete för att effektivisera produktion och arbetsrutiner

Följa företagets rutiner för arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet

Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet från industri, produktion eller byggnära arbete är meriterande

Teknisk utbildning eller relevanta yrkeserfarenheter inom tillverkning, formbyggnad eller betongarbete är en fördel

Kännedom om ritningsläsning och mätteknik är meriterande

Körkort klass B är önskvärt

Erfarenhet av travers, truck eller liknande behörigheter är meriterande

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Publiceringsdatum
2026-03-12

Dina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten

Ansvarstagande och problemlösningsinriktad

Flexibel och anpassningsbar vid förändrade arbetsuppgifter

God samarbetsförmåga och positiv inställning

Säkerhetsmedveten och ordningsam i arbetsmiljön

Arbetsvillkor och vad vi erbjuder
Heltids- eller visstidsanställning beroende på uppdrag

Placering: Varierande inom regionen (anges i annonsen)

Arbetstider kan vara dagtid eller skift beroende på kundens behov

En trygg arbetsmiljö med fokus på säkerhet, utveckling och teamkänsla

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7378179-1890620".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Järnvägsgatan 4 (visa karta)
731 30  KÖPING

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9794840

Prenumerera på jobb från Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB: