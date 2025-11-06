Alkoholhandläggare
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande alkoholhandläggare med placering på förvaltningsstaben.
Du blir en del av ett kompetent team med fyra medarbetare som tillsammans arbetar för en rättssäker och effektiv handläggning enligt gällande lagstiftning (alkohollagen, lagen om tobak samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.)
I denna roll kommer du att arbeta med att hantera och utvärdera ärenden som rör alkoholrelaterade frågor, vilket kräver både personlig mognad och självständighet. Du kommer att vara en viktig resurs, därför är det avgörande att du har en stark servicekänsla och goda omdömesförmågor.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till samhällsnytta. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och arbeta i en organisation som värdesätter kompetens, samarbete och arbetsglädje.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir att utifrån alkohollagen utreda, lämna förslag till beslut, fatta beslut och i vissa fall utöva tillsyn av serveringstillstånd på restauranger samt till slutna sällskap. Myndighetsutövning och därtill hörande dokumentation är en stor del av arbetet och under utredningens gång har man ofta mycket kontakt med den sökande och andra myndigheter.
De utredningar du ansvarar för innehåller bland annat granskning av ekonomi och personlig lämplighet för den sökande. Du kommer delta i nationella och lokala nätverk tillsammans med andra handläggare för erfarenhetsutbyte. Registrering och tillsyn av försäljning enligt tobakslagen kan förekomma.
I rollen ingår också förebyggande arbete med rådgivning, utbildning och samverkan med andra myndigheter och krögare. Arbetet innebär viss kvälls- och nattjänstgöring.Kvalifikationer
Du har akademisk examen inom exempelvis ekonomi, juridik eller annan likvärdig utbildning som kan bedömas som adekvat för yrket eller har mångårig erfarenhet av tillsyn och utredningsarbete.
Som person är du strukturerad och känner dig trygg med att fatta beslut. Du är tydlig i din kommunikation, såväl muntligt som skriftligt. Du har ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt i ditt myndighetsutövande samtidigt som du också har förmåga att vara serviceinriktad, tydlig och lösningsfokuserad. Arbetet förutsätter att du kan arbeta självständigt såväl som i samarbete med andra. Du kan skapa engagemang och arbetar mot överenskomna mål och tidsramar.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Övrig information
B-körkort är ett krav.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
