Alkohol- och drogterapeut till Beroende Centrum i Söderhamns kommun
2025-08-08
Vill du ha ett meningsfullt och omväxlande arbete där du tillsammans med oss får möjlighet att göra skillnad? Vi söker nu en alkohol- och drogterapeut till vårt härliga gäng, välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Som medarbetare hos oss blir du en del i ett team som verkar för att stödja och guida individers livsstilsförändring från ett alkohol- och drogberoende ofta kombinerat med annan samsjuklighet.
I ditt arbete ansvarar du för den dagliga behandlingen vid Söderhamns beroende centrum tillsammans med kollegorna på enheten. Att vården sker på hemmaplan innebär omfattande samverkan med interna och externa samverkansparter.
Beskrivning av arbetsplatsen
Söderhamns beroende centrum erbjuder dig en arbetsplats med ett gott arbetsklimat och positiva kollegor. För oss är det viktigt att du mår bra, därför arbetar vi med friskfaktorer och erbjuder friskvårdsbidrag samt fri tillgång till kommunens gym. För att stödja dig i ditt arbete ser vi kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar som en självklarhet.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad alkohol- och drogterapeut, behandlingspedagog eller socialpedagog med erfarenhet av att leda behandling i grupp eller enskilt.
Vi ser det som meriterande om du har kunskaper i KBT och/eller dokumenterad utbildning i 12-stegs behandling samt erfarenhet av målgrupper med samsjuklighet.
Som person är du trygg och stabil, självgående och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi arbetar i team så det är viktigt att du också har lätt för att samarbeta, är lösningsfokuserad och förstår vikten av ett gott bemötande i alla lägen.
Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt samt planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och sätter upp och håller tidsramar.
Tjänsten kräver att du har B-körkort samt god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
