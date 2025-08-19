Alfa Laval söker nu en NC-operatör i Lund.
2025-08-19
Varje dag får vi möjligheten att göra en positiv påverkan - på våra kollegor, partners, kunder och samhället. Tillsammans skapar vi framtidens lösningar och bidrar till att använda den fulla potentialen av värdefulla resurser. Genom att agera kraftfullt, utmanar vi konventionellt tänkande och utvecklar världsledande teknologier som bidrar till framsteg inom viktiga områden, så som energi, mat, vatten och sjöfart. När vi går framåt, driver den innovativa och öppna anda som bygger vår 140-åriga startup-kultur och snabba tillväxt, även vår personliga tillväxt. Så, under tiden vi formar en mindre slösaktig värld med mer resurser, bygger vi även vår personliga utveckling.
Om jobbet
Gruppen tillverkar press-, klippverktyg och fixturer åt bolagets tillverkningsenheter globalt. Verktygen kan ofta vara komplexa och har stor påverkan på processtabilitet och kostnadseffektivitet vid tillverkning av produkten.
Som NC operatör arbetar du med tillverkning av i första hand press- och klippverktyg.
Jobbet sker på dagtid.
Kvalifikationer
Vi söker dig med kunskap och erfarenhet av NC-fräsning. Att du har erfarenhet av någon typ av Cam-verktyg är ett krav. Vi ser gärna att du utöver detta har god datorvana.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en ansvarsmedveten person med känsla för produkten och kunden. Du har ett praktiskt förhållningssätt samtidigt som du är en god teamspelare. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, kvalitetskänsla och ett serviceinriktat arbetssätt och förväntas jobba med ständiga förbättringar.
Vad kan Alfa Laval erbjuda dig:
Alfa Laval erbjuder dig en utmanande tjänst i ett internationellt, öppet och vänligt klimat där vi hjälper varandra att utvecklas och att skapa värde för våra kunder.
På Alfa Laval anstränger vi oss alltid lite extra för att klara de allra tuffaste utmaningarna. Vår drivkraft är att skapa framgång för våra kunder, människorna och planeten. Detta kan bara uppnås genom hängivna och nyfikna människor. Nyfikenhet är gnistan bakom goda idéer. Och goda idéer genererar framsteg.
Som en del i vårt team trivs du på en mångsidig arbetsplats där du kan vara med och påverka. Du är här för att göra skillnad. Vi bygger ständigt broar mot framtiden med hållbara lösningar som har en inverkan på vår planets mest brådskande problem. Vi gör världen lite bättre. Varje dag.
För mer information om tjänsten
Qamil Shala, Unit Manager: +46 722 12 54 12
Olivia Gunnarsson, Rekryterare Lernia: olivia.gunnarsson@lernia.se
För facklig information kan du kontakta:
Claes Kronsell, IF Metall, +46 709 78 73 49
