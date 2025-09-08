Aleris söker endoskoperande läkare - Göteborg
Vill du arbeta i Nordens största endoskopiverksamhet, där kvalitet, utveckling och innovation står i centrum? Hos Aleris Endoskopi & Gastro får du chansen att växa i en stimulerande miljö med branschledande kompetens, stabila rutiner och moderna arbetssätt - och inte minst, mycket konkurrenskraftiga villkor och lön.
Vi söker dig som är specialistläkare inom gastroenterologi eller kirurgi, eller legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av att utföra endoskopiska undersökningar. Du har ett starkt patientfokus och vill bidra till en verksamhet i framkant - både kliniskt och teknologiskt.
Tjänstgöringsort: Göteborg
Om oss:Aleris Endoskopi & Gastro är Nordens största endoskopiverksamhet, med:
6 enheter i Stockholm med totalt 20 moderna endoskopisalar. 1 enhet i Kungsholmen med Gastromottagning med 16,000 vårdkontakter på år. IBD, hepatologi och funktionella magbesvär.
1 enhet i Malmö och 1 i Linköping
Över 50 000 endoskopiska undersökningar per år
Vi arbetar på uppdrag av regioner (vårdavtal), men även med försäkringsbolag och privata patienter. Vår verksamhet är byggd på välutvecklade processer, stabil organisation och ett tydligt kvalitetsfokus. Genom digitalisering och AI-lösningar skapar vi en effektiv och säker vårdmiljö - både för medarbetare och patienter.
Vi kan också retrieva och följa upp samtliga kvalitetsparametrar, vilket gör att vi kontinuerligt kan säkerställa att våra resultat håller både nationell och internationell standard.
Vill du utvecklas vidare?Är du nyfiken på kapselendoskopi? Vi är en av få verksamheter i Sverige med bred kompetens inom området. Hos oss finns 8 läkare som analyserar kapslar, och vi kan erbjuda utbildning och handledning för dig som vill lära dig.
Vad vi erbjuder:
Mycket bra lön och förmånliga villkor
Tydliga flöden, trygga rutiner och ett erfaret team
Flexibla arbetstider - heltid, deltid.
Arbete i modern, högspecialiserad miljö med ständig utveckling
En kultur där kvalitet, samarbete och innovation värderas högt
Vi söker dig som:
Är specialistläkare inom gastroenterologi med vidareutbildning och erfarenhet inom endoskopi
Har goda kunskaper i gastroskopi och koloskopi
Vill arbeta i ett team med stark drivkraft och höga ambitioner
Har ett strukturerat, patientsäkert och lösningsorienterat arbetssätt
Intresserad?
Skicka din ansökan eller intresseanmälan till adam.al-iedani@aleris.se
eller kontakta oss direkt för mer information. Vi rekryterar löpande - så tveka inte att höra av dig! Ersättning
