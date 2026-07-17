Aktivitetsledande underhållsingenjör
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Östhammar Visa alla elektronikjobb i Östhammar
2026-07-17
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Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
Läs gärna mer om Forsmark på vår https://karnkraft.vattenfall.se/forsmark
Om rollen
Vill du kombinera teknisk kompetens med ledarskap i en roll där du driver viktiga underhållsaktiviteter från start till mål? Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Forsmark. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Nu söker vi en Aktivitetsansvarig till gruppen Underhållsteknik förnyelse på Forsmark.
Om jobbet
I rollen som Aktivitetsansvarig driver du uppdrag från start till mål, till exempel komponentutbyten och andra underhållsåtgärder. Arbetet sker i en strukturerad arbetsprocess (UMK – underhåll med konstruktionsstöd) där du har en central roll i att samordna arbetet.
Du ansvarar för att skapa framdrift och säkerställa att uppdrag genomförs med rätt kvalitet, inom planerad tid och budget.
Exempel på arbetsuppgifter
Planera, följa upp och driva framdrift i uppdrag
Ansvara för tidplan och ekonomi
Samordna arbetet mellan olika resurser och säkerställa kvalitet i varje steg
Samarbeta nära med funktioner som konstruktion, inköp, produktion samt externa partners
Du blir en del av ett engagerat team med ca 15 kollegor. Här finns ett öppet och stöttande klimat där vi hjälper varandra och delar kunskap.
Kravspecifikation
För att trivas i rollen tar du initiativ, är ansvarstagande och skapar framdrift även i komplexa situationer. Du arbetar strukturerat, planerar ditt arbete väl och har förmågan att hålla ihop helheten. Du samarbetar effektivt med olika intressenter, skapar engagemang och kommunicerar tydligt, samtidigt som du är uthållig och hittar vägar framåt även när vägen inte är uppenbar.
Vi ser gärna att du har:
Teknisk universitetsutbildning eller motsvarande erfarenhet av arbete inom teknik/underhåll
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska
God datorvana, särskilt inom Officepaketet
Meriterande:
Erfarenhet inom projektledning, samordning eller arbetsledning
Erfarenhet från industri
Ytterligare information
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta nära både teknik och människor i uppdrag som gör skillnad. Du får tidigt ansvar och möjlighet att utvecklas – och på sikt kan du få leda och samordna större underhållsåtgärder.
Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling genom internutbildningar och stöd för att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential. Vattenfall och Forsmark är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här, Ersättning & Förmåner - Vattenfall SE.
Övrig information
Notera: Vi undanber samtal avseende försäljning av annons- och rekryteringstjänster.
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: TF Rekryterande chef Sandra Abrahamsson, 073-052 15 13 eller Teresia Lagergren, 070-254 82 22.
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Terese Johansson, terese1.johansson@vattenfall.com
.
Under semesterveckorna kan det vara svårt att nå oss, ring/smsa eller maila så svarar vi så fort vi kan.
Våra fackliga representanter är: Akademikerna – Anders Karlsson, Ledarna – Ida Engvall Walther, SEKO – Leo Lehtinen, Unionen – expedition.unionen@vattenfall.com
. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 14 augusti 2026. Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag!
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Tester kan förekomma i processen.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
10004980