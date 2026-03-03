Aktivitetschef - Affärsområde Bo
Gekås är mer än shopping. För många av våra gäster är vistelsen en helhetsupplevelse där boende, aktiviteter och gemenskap spelar en avgörande roll. Inom affärsområde Bo samlas hotell, camping, stugby och aktivitetsanläggningar - allt som bidrar till upplevelsen för den övernattande gästen. Nu söker vi dig som vill vara med och forma och utveckla denna satsning framåt.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Som aktivitetschef har du en central och operativ roll i att utveckla och kvalitetssäkra våra aktivitetsverksamheter kopplade till den övernattande gästen. En betydande del av uppdraget är vår äventyrspark där du säkerställer en hög säkerhetsnivå genom regelbundna kontroller av såväl parkens olika hinder som all tillhörande utrustning.
Du arbetar för verksamhetens och avdelningens bästa, alltid med gästens upplevelse och Gekås helhet i fokus.
Du är en närvarande och ansvarstagande ledare med personalansvar för direktrapporterande medarbetare inom området. Med struktur, engagemang och ett tydligt värdskap driver du verksamheten framåt i linje med företagets affärsplan och fokusområden. Du rapporterar till platschef.
Ditt uppdrag
I rollen ansvarar du för att leda, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten inom ditt område. Du säkerställer ett gott värdskap och en hög servicenivå, där gästernas upplevelse alltid står i centrum. Du följer systematiskt upp gästnöjdheten och driver förbättringar som stärker helhetsupplevelsen kopplat till våra aktiviteter.
Som ledare har du personalansvar och ansvarar för introduktion, utbildning och kontinuerlig utveckling av medarbetarna. Du säkerställer en välfungerande bemanning genom planering av scheman, arbetsfördelning och daglig drift.
Du arbetar aktivt med att utveckla organisationen, rutiner och arbetssätt för att skapa effektiva och hållbara processer. I uppdraget ingår även att kvalitetssäkra verksamheten och se till att regler, policys, lagar och avtal följs.
En central del av rollen är att skapa och upprätthålla en trygg, säker och inkluderande arbetsmiljö där medarbetare trivs och kan prestera på bästa sätt.
Ledarskap på Gekås
Som ledare på Gekås är du en förebild som inspirerar och motiverar människor att arbeta tillsammans mot en gemensam riktning. Med tillit, närvaro och engagemang skapar du förutsättningar för både individens och verksamhetens utveckling. Du har ett helhetsperspektiv och fattar beslut med både kundens och företagets bästa i åtanke.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av en arbetsledande roll
Har relevant akademisk examen, hospitality management-utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Är en tydlig och trygg kommunikatör
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Har god systemvana (erfarenhet av boknings- och IT-system är meriterande)
Som person är du samarbetsinriktad, kommunikativ och serviceorienterad. Du har förmågan att se helheten utan att tappa detaljerna och kombinerar egen drivkraft med stark laganda. Ditt ledarskap präglas av engagemang, struktur och en vilja att utveckla både människor och verksamhet.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett företag i ständig utveckling där laganda, engagemang, och affärsmässighet går hand i hand. Du får möjlighet att påverka och vidareutveckla en viktig del av helhetsupplevelsen för våra gäster.
Varaktighet: Tillsvidare, 6 månaders provanställning tillämpas
Omfattning: Heltid
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Kontaktpersoner: Har du frågor om tjänsten? Kontakta: Amanda Carlsson Platschef amanda.c@gekas.se
Kristoffer Hansson Rekryteringsansvarig kristoffer.h@gekas.se Så ansöker du
