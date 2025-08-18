Aktivitetsansvarig till Polhemsgården i Solna
Vardaga AB / Trädgårdsanläggarjobb / Solna Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Solna
2025-08-18
Nu söker vi på Polhemsgården i Solna en aktivitetsansvarig som både utvecklar och utför meningsfulla aktiviteter med våra boenden utifrån profilen trädgård.
Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Från oss till dig:
Utbildning via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder
Kollektivavtal
Om rollen
Rollen innebär att driva utvecklingsarbete och projekt inom trivsel,välbefinnande och friskvård för äldre, med utgångspunkt i aktuell forskning och evidens och på så sätt vara med och påverka och utveckla verksamheten.
Du har en viktig roll i att leda vårt Profil/aktivitets-råd där samtliga aktivitetsombud från avdelningarna deltar. Där planerar vi gemensamma högtider, musikarrangemang och aktiviteter. Sedan stöttar du även dina kollegor att utföra mindre aktiviteter ute på avdelningarna. Du samarbetar med samtliga medarbetare i verksamheten för att på bästa sätt erbjuda de boende en meningsfull dag. Du har stor kännedom om verksamhetens avtal och ansvarar tillsammans med ledningen för att planera för och utföra det vi lovar i vårt koncept och avtal. Din närmsta chef är enhetschefen.
Du ingår också i ett nätverk med aktivitetsansvariga i regionen/landet och håller dig uppdaterad kring omvärlden i stort. En viktig del är att ansvara för våra sociala medier; till exempel Facebook och Instagram samt hålla dem uppdaterade med aktuell info och bilder. Som aktivitetsansvarig knyter du kontakter och utvecklar goda samarbeten med både lokala organisationer, skolor, kommuner, volontärer, media osv.
Du får vara med och påverka genom att du tar initiativ till aktiviteter i verksamheten. Det kan tex innebära att du leder spännande projekt för att gynna boendet och söker stimulansmedel/stipendier för detta.
Om Polhemsgården
Polhemsgården i Solna består av 80 lägenheter med demensinriktning samt dagverksamheten Lyktan. Polhemsgården har natur och trädgård som profil. Utevistelse och aktiviteter i natur, park och trädgård är naturliga delar av vår vardag. Vi arbetar utifrån olika naturtema året om.
Demenscertifiering
Vi är ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande via Silviahemmet
Ung Omsorg
Vi har ett samarbete med företaget Ung Omsorg. Det innebär att ett team av ungdomar i åldrarna 14-18 år besöker oss på helger och lov. Ung Omsorg gör olika aktiviteter tillsammans med oss som arbetar här, för att sätta guldkant på tillvaron för de boende.
Din erfarenhet och kunskap
Vi tror att du som söker dig till oss:
• ska vara en trädgårdsmästare som lockas av att arbete med äldre inom demensvård
• ha talang för att möta människor i olika situationer.
• kan inspirera och skapa motivation hos våra boenden och kollegor.
• är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar.
• kan driva projekt samtidigt som du gör dina kollegor delaktiga.
• lyckas knyta fina kontakter som resulterar i goda samarbeten med externa aktörer.
Det är meriterande om du kan spela gitarr eller annan instrument. Vi vill att du har god datorvana, erfarenhet av att arbeta med sociala medier samt söka stipendier/stimulansmedel.
Övrigt
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning
Har du frågor? Kontakta gärna: Enhetschef Sadaf Ahmedi , sadaf.ahmedi@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här. Publiceringsdatum2025-08-18Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Ersättning
