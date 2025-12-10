Aktiv kvinna i Riala söker assistent! (50%)
Hela Sveriges Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje
2025-12-10
Du bidrar till att en människa får möjlighet att leva efter sin vilja, att göra det den behöver, besöka de platser den önskar och vara med de människor den tycker om.
Inom Hela Sveriges Assistans har vi en hög professionell nivå och stort personligt engagemang. Vi är måna om att du i din roll som personlig assistent ska trivas och kunna arbeta under trygga förhållanden med goda villkor.
Rollen som personlig assistent
Som personlig assistent företräder du Hela Sveriges Assistans. I rollen som personlig assistent kommer du att göra en webbutbildning om hur det är att arbeta som personlig assistent. Du ska tillsammans med kunden och dina kollegor verka för god kvalitet samt följa företagets värderingar och policys.
Som personlig assistent ansvarar du för att ta del av information som huvudkontoret skickar ut, samt vid behov söka information som finns tillgänglig på hemsidan. I övriga frågor vänder du dig till din arbetsledare eller huvudkontoret.
Om din roll som personlig assistent hos mig
Jag är en kvinna som är 63 år som är väldigt social utav mig. Är en positiv, utåtriktad och lite små galen person som har lätt till skratt.
Jag bor i ett hus i Riala och har bott här i snart 15 år. Mina intressen är många och varierar från träning, inredning, Hund (går just nu på kurser i knark och vapen sök), matlagning och bakning. Att resa på äventyr då och då, handarbete så som snickeri med mera.
Jag har medfödda skador som är orsakad av neurosedyn (thalidomide) och tar mig fram med hjälp av rullstol. Det har inte hindrat mig att leva det liv jag har velat. Har aldrig tvekat att prova på saker som jag ser som en utmaning. Är tjurig och envis, så som jag tror att är ett måste, för att uppfylla det jag vill göra.
Vem är du?
Jag söker dig som har samma intressen och är utåtriktad, glad och som är flexibel och kan hänga med mig på mina galna upptåg.
Mina intressen är många och jag kommer ständigt på nya projekt. Jag värdesätter att du har humor, är positiv, lyhörd och kan ta egna initiativ.
Jag ser helst att du som söker är mellan 35-55 år. På grund av arbetets karaktär är det viktigt att du är fysiskt frisk frisk. Du måste ha körkort med tillgång till egen bil då det är dåliga kommunikationer till mitt hem. Det är viktigt att du inte är allergisk eftersom jag både har hund och katt.
Hur ser arbetstiden ut?
Varierande tider både vardagar och helger. Dagar och kvällar. Modellen varannan vecka.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en kollega på deltid till en tjänst på fast rad med sysselsättningsgrad på ca 50%Publiceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
körkort & egen bil
Ej allergisk mot hund / katt
Kunden är även arbetsledare. I det dagliga arbetet finns arbetsbeskrivningar och rutiner att följa och vad vi utöver det hittar på under dagen styr jag utifrån dagsform, önskemål och behov.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag/digital brevlåda ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vi utbildar våra medarbetare för att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Alla våra nyanställda genomför en webbaserad introduktionsutbildning för personliga assistenter innan första arbetstillfället, eller senast inom en månad efter påbörjad anställning.
Som personlig assistent hos Hela Sveriges Assistans AB omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och förmånlig friskvård.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett deltidsjobb.
Hela Sveriges Assistans AB
För detta jobb krävs körkort.
