Glad och trevlig Rekryterare sökes till kontor på Östermalm
H & K Entreprenad AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-08
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Rekryterare till vårt team – Inhouse på Östermalm
Vill du arbeta nära verksamheten och göra verklig skillnad genom att hitta rätt människor? Nu söker vi en engagerad rekryterare som vill bli en del av vårt team och arbeta inhouse från vårt trevliga kontor på Östermalm.
Om rollen
Som rekryterare hos oss ansvarar du för hela rekryteringsprocessen – från kravprofil och annonsering till intervjuer, kandidatdialog och anställning. Du arbetar nära våra chefer och fungerar som ett strategiskt och operativt stöd i rekryteringsfrågor.
Du kommer bland annat att:
Driva rekryteringsprocesser från start till mål.
Skapa attraktiva platsannonser och arbeta med employer branding.
Söka upp och attrahera kandidater via olika kanaler.
Genomföra intervjuer och kvalitetssäkra urvalsprocessen.
Vara en uppskattad partner till chefer i rekryteringsfrågor.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av rekrytering, gärna inhouse eller från rekryteringsbranschen.
Är självgående, strukturerad och har ett starkt driv.
Tycker om att bygga relationer och skapa en positiv kandidatupplevelse.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Trivs i en miljö där tempot varierar och där samarbete står i fokus.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat och hjälpsamt team där vi värdesätter samarbete, kvalitet och arbetsglädje. Du arbetar från vårt trivsamma kontor på Östermalm i en inspirerande miljö med närhet till kommunikationer, restauranger och service.
Vi erbjuder en roll med stort eget ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka hur vi arbetar med rekrytering framåt.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag – vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: info@hkentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H & K Entreprenad AB
(org.nr 559301-3641)
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
HK Entreprenad Jobbnummer
9996110