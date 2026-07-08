Kvalitetsstrateg, flexibel arbetsort

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Lantmäteriet, Myndighetsgemensam verksamhet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
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Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
De myndighetsgemensamma verksamhetsområdena består av stödjande och styrande enheter som bistår Lantmäteriets övriga verksamhetsområden. Här är du med och ser till att vardagen fungerar! Hos oss får du utvecklas i en viktig samhällsfunktion där din kompetens och ditt engagemang är vår främsta resurs.
Vill du vara med när Lantmäteriet tar nästa steg för en integrerad ledning och styrning?
Vill du arbeta strategiskt i en samhällsviktig verksamhet och bidra till att stärka den interna kontrollen inom Lantmäteriet? Har du erfarenhet av riskhantering, intern kontroll i offentlig sektor och kan skapa förutsättningar så att myndighetens interna styrning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt? Då kan detta vara rollen för dig.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som ansvarig för myndighetens arbete med intern kontroll har du ett myndighetsövergripande ansvar för att utveckla, samordna och kvalitetssäkra vår riskhanteringsprocess med tillhörande styrande och stödjande dokument. Du skapar förutsättningar för att arbetet bedrivs strukturerat, metodiskt och i enlighet med gällande regelverk. Du leder samordningen inom myndigheten avseende arbetet med intern kontroll.
Du fungerar som metodstöd till organisationen, sammanställer den övergripande riskbilden och utgör ett strategiskt stöd till myndighetsledningen.
Tjänsten är placerad i den nybildade enheten Verksamhetsstyrning och intern kontroll vars huvuduppdrag är att uppnå en integrerad styrning och ledning inom myndigheten som främjar förvaltningskulturen. Tjänsten innebär ett nära samarbete med chefer, risksamordnare, datasamordnare, säkerhet/säkerhetsskydd informationssäkerhetsansvariga, juridik och internrevision.
I denna roll ges möjlighet att både utveckla rollen och bidra till att utveckla teamet och den nybildade enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom exempelvis ekonomi, juridik, statsvetenskap eller motsvarande som bedöms likvärdigt. Du har även flerårig erfarenhet av arbete med intern styrning och kontroll samt erfarenhet av riskanalys och riskvärdering.
För att passa i rollen krävs att du har en god analytisk förmåga samt förmåga att omsätta analys i praktiska åtgärder.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor, av att arbeta nära ledningsgrupp samt har kunskap om etablerade ramverk för riskhantering och intern kontroll (ex. COSO, COBIT, ISO 31000, ISO37301)
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du har förmågan att driva förändringsarbete, är pedagogisk, ansvarstagande och självgående. Du har förmåga att kombinera helhetsperspektiv med detaljförståelse och kan omsätta komplexa frågeställningar till tydliga beslutsunderlag. Vidare är du utåtriktad och lyhörd samt har goda kommunikativa färdigheter i tal och skrift. I rollen har du dina egna ansvarsområden och du behöver därför kunna arbeta självständigt men också ha förmåga att samarbeta och se din del i ett team. Du har även förmåga att planera och organisera ditt arbete samt att du är noggrann.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare samt att en säkerhetsprövning med registerkontroll och säkerhetssamtal kommer att genomföras innan anställning.
Placeringsort är möjlig på Lantmäteriets kontor i Stockholm, Uppsala eller Gävle. Din geografiska stationering behöver dock möjliggöra regelbunden närvaro på alla de tre orterna.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och fokuserar på din kompetens för att bedöma dig och andra kandidater objektivt. Vi önskar att du inte bifogar något foto till din ansökan. Du som har skyddade personuppgifter ska inte lägga in din ansökan i vårt rekryteringssystem, istället ber vi dig kontakta rekryterande chef.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294552-2025-34". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmäteriet
(org.nr 202100-4888)
Lantmäteriet (visa karta
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801 82 GÄVLE Arbetsplats
Lantmäteriet, Myndighetsgemensam verksamhet Kontakt
ST inom Lantmäteriet
Jeanette Norman STinomLantmateriet@lm.se +46455308233 Jobbnummer
9996095