Verksamhetsstrateg, flexibel arbetsort
Lantmäteriet, Myndighetsgemensam verksamhet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-08
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Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
De myndighetsgemensamma verksamhetsområdena består av stödjande och styrande enheter som bistår Lantmäteriets övriga verksamhetsområden. Här är du med och ser till att vardagen fungerar! Hos oss får du utvecklas i en viktig samhällsfunktion där din kompetens och ditt engagemang är vår främsta resurs.
Vill du vara med när Lantmäteriet tar nästa steg för en integrerad ledning och styrning?
Vill du arbeta strategiskt i en samhällsviktig verksamhet och bidra till att stärka den interna styrningen inom Lantmäteriet? Vi söker nu en verksamhetsstrateg som vill utveckla och förvalta den myndighetsövergripande styrmodellen för verksamhetens interna styrning och driva ett av våra myndighetsgemensamma nätverk.
Hos oss får du en central roll nära ledningen där du bidrar till att skapa förändring, struktur, riktning och uppföljning för att åstadkomma en integrerad styrning i verksamheten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som verksamhetsstrateg ansvarar du för att utveckla myndighetens övergripande styrmodell, mål och verksamhetsstyrning. Du arbetar strategiskt och myndighetsövergripande med ansvar för framtagande av myndighetens långsiktiga plan.
Genom det myndighetsövergripande nätverk som du driver sker en utveckling och integrering av myndighetens styrmodell. Som ansvarig för myndighetens övergripande styrmodell har du även ett myndighetsövergripande ansvar för att utveckla, samordna och kvalitetssäkra de ingående planerings- och uppföljningsprocesserna med tillhörande styrande och stödjande dokument.
Du samarbetar nära generaldirektören och dennes ledningsgrupp samt med andra nyckelfunktioner och fungerar som ett stöd i planering, uppföljning och analys. Du skapar förutsättningar för att arbetet bedrivs strukturerat, metodiskt och integrerat i myndighetens samlade verksamhet. När enheten är uppbyggd kommer du att ha ett nära samarbete med dina framtida kollegor inom enheten och med olika verksamhetsrepresentanter.
Tjänsten är placerad i den nybildade enheten Verksamhetsstyrning och intern kontroll vars huvuduppdrag är att uppnå en integrerad styrning och ledning inom myndigheten som främjar en god förvaltningskultur.
I denna roll ges möjlighet att både utveckla rollen och bidra till att utveckla teamet och den nybildade enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som haren akademisk examen inom exempelvis ekonomi, juridik, statsvetenskap eller motsvarande som bedöms likvärdigt. Du har även flerårig erfarenhet av arbete med strategisk verksamhetsstyrning, av övergripande styrningsfrågor i komplexa organisationer samt har erfarenhet av att arbeta nära den högsta ledningsgruppen.
För att passa i rollen krävs att du har en strategisk förmåga och kan kombinera helhetsperspektiv med detaljförståelse och kan omsätta komplexa frågeställningar till tydliga beslutsunderlag för att nå framdrift och förändring.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor, kunskap om verksamhetsstyrningssystem (t ex. Stratsys) och förändringsledning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du har förmågan att driva förändringsarbete, är pedagogisk, ansvarstagande och självgående. Vidare är du utåtriktad och lyhörd samt har goda kommunikativa färdigheter i tal och skrift. I rollen har du dina egna ansvarsområden och du behöver därför kunna arbeta självständigt men också ha förmåga att samarbeta och se din del i ett team. Du har även förmåga att planera och organisera ditt arbete samt att du är noggrann.
Tjänsten hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras i samband med anställning.
Placeringsort är möjlig på Lantmäteriets kontor i Stockholm, Uppsala eller Gävle. Din geografiska stationering behöver dock möjliggöra regelbunden närvaro på alla de tre orterna.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321310-2026-13". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmäteriet
(org.nr 202100-4888)
Lantmäteriet (visa karta
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801 82 GÄVLE Arbetsplats
Lantmäteriet, Myndighetsgemensam verksamhet Kontakt
ST inom Lantmäteriet
Jeanette Norman STinomLantmateriet@lm.se +46455308233 Jobbnummer
9996093