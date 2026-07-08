Verksamhetsutvecklare ABF Sydost
Arbetarnas Bildningsförbund / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2026-07-08
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ABF är Sveriges ledande studieförbund och en kraft för förändring. Vi arbetar för att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle, där fler får möjlighet att växa genom bildning, kultur och gemenskap. Våra rötter finns i arbetarrörelsen och vi tror på folkbildningens kraft, att stärka demokratin och ge fler en röst.
Hos oss står nyfikenhet och utveckling i centrum – både för dem vi når genom vår verksamhet och för dig som blir en del av ABF.
ABF Sydost är ett nybildat distrikt som verkar över Småland, Blekinge och Gotland. Distriktets roll är att samordna, sprida goda exempel och arbeta med verksamhetsutveckling för att skapa en likvärdig verksamhet inom hela landet. Organisationen är under uppbyggnad, så du har stora chanser att vara med och forma arbetssätt och strukturer för en långsiktigt hållbar organisation. Tjänsten innebär arbete inom hela distriktets geografiska område.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare på distriktsnivå har du ett strategiskt, samordnande och stödjande uppdrag. Du arbetar för att skapa förutsättningar för verksamhet, stärka kvalitet, likvärdighet och långsiktig utveckling i hela distriktet genom att stötta avdelningar, initiera utvecklingsprocesser och bygga hållbara strukturer.
Detta är inte en färdig roll i en färdig organisation. Det är en roll för dig som trivs i förändring, ser möjligheter i det ofärdiga och vill vara med och bygga både struktur och lag.
I rollen ingår bland annat att:
• Samverka med våra fackliga och politiska medlemsorganisationer
• Bidra till pedagogisk utveckling och stöd
• Arbeta med distriktets kommunikationskanaler
• Initiera och stötta projektansökningar och regionala projekt
• Skapa nätverk, mötesplatser och strukturer för lärande och erfarenhetsutbyte
• Samverka med regionala aktörer, civilsamhälle och myndigheter
Fokus i rollen ligger på att samordna tvärfackliga studier samt stärka strukturer, processer och samverkan - inte på att själv bedriva lokal verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och utveckla både verksamhet och människor. Vi ser att du som söker har god kunskap om folkbildning och erfarenhet av arbete inom civilsamhälle, studieförbund eller närliggande verksamheter.
Du bör ha erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning eller liknande utvecklingsarbete och besitta en mycket god digital kompetens. Det är viktigt att du har en förmåga att arbeta strategiskt, strukturerat och långsiktigt.
Vi ser det som en självklarhet att du har mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift och att du är van vid administrativa system och Microsoft365.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga erfarenheter och egenskaper och utgår från att du delar arbetarrörelsens värderingar.Kvalifikationer
B-körkort och tillgång till egen bil.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Som anställd hos ABF omfattas du av de anställningsvillkor som anges i Folkrörelseavtalet vilket reglerar bland annat pension, semester och lönemodell.
Tillsvidareanställning på heltid, 6 månaders provanställning inledningsvis, målstyrd arbetstid, 30 dagars semester och möjlighet till friskvårdsersättning.
Möjlighet till distansarbete.
Urval sker löpande under ansökningsperioden. Återkoppling sker från mitten av augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333609". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arbetarnas Bildningsförbund
553 15 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ABF Sydost Kontakt
Ombudsman
Mikael Rydberg mikael.rydberg@abf.se 070-327 91 79 Jobbnummer
9996102