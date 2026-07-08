Ekonomibiträde till Kosten i Oskarshamns kommun
Oskarshamns kommun / Restaurangbiträdesjobb / Oskarshamn Visa alla restaurangbiträdesjobb i Oskarshamn
2026-07-08
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Vill du ha ett praktiskt, varierat och viktigt arbete där du bidrar till goda måltider för barn, elever och äldre? Då kan du vara den vi söker.
På Kostenheten arbetar cirka 70 medarbetare. Varje dag lagar våra tillagningskök omkring 4 500 måltider till förskola, skola och äldreomsorg. Vi strävar efter att laga härlagad och hemlagad mat med hög kvalitet på råvarorna. Våra måltider ska vara goda, säkra, näringsrika och anpassade efter våra matgästers behov.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som ekonomibiträde har du en viktig roll i det dagliga arbetet med att ge våra matgäster goda, säkra och näringsrika måltider. Du arbetar i kök inom exempelvis förskola, skola eller äldreomsorg och bidrar till att måltiderna blir en positiv del av dagen.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av att förbereda, servera och hantera frukost, lunch och mellanmål. Du hjälper också till med vanligt förekommande arbetsuppgifter i köket, såsom disk, egenkontroll, enklare livsmedelshantering, varumottagning, påfyllning och iordningställande av måltidsmiljöer.
I rollen ingår det att arbeta utifrån gällande rutiner för hygien, livsmedelssäkerhet och specialkost. Det innebär att du behöver vara noggrann, ansvarstagande och ha förståelse för vikten av att maten hanteras på ett säkert sätt. Du möter dagligen barn, elever, äldre, kollegor och andra medarbetare i verksamheten, vilket gör ett gott bemötande och en serviceinriktad inställning till viktiga delar av uppdraget.
Arbetet är praktiskt och varierat. Du behöver kunna ta ansvar för dina arbetsuppgifter, vara flexibel när dagens förutsättningar förändras och bidra till ett gott samarbete i köket. Städning och rengöring av kökets lokaler, ytor och utrustning ingår som en naturlig del av arbetet.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen tror vi att du är ansvarstagande, lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta med andra. Du har en positiv inställning, vågar ta initiativ och bidrar gärna till arbetsglädje i vardagen.
Du behöver kunna sätta dig in i nya rutiner, vara flexibel när förutsättningarna förändras och känna dig bekväm med att möta nya människor. Vi uppskattar nytänkande och engagemang, men också att du är noggrann och pålitlig i det dagliga arbetet.
Tjänsten kräver B-körkort.
Låter det här som ett arbete för dig? Välkommen med din ansökan redan idag. Vi kan komma att tillämpa löpande rekrytering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret. För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335750". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns kommun Kontakt
Kommunal
Renée Solstad renee.solstad@kommunal.se +46103560000 Jobbnummer
9996097