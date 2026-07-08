Kvalitetsutvecklare ABF Sydost
Arbetarnas Bildningsförbund / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2026-07-08
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ABF är Sveriges ledande studieförbund och en kraft för förändring. Vi arbetar för att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle, där fler får möjlighet att växa genom bildning, kultur och gemenskap. Våra rötter finns i arbetarrörelsen och vi tror på folkbildningens kraft, att stärka demokratin och ge fler en röst.
Hos oss står nyfikenhet och utveckling i centrum – både för dem vi når genom vår verksamhet och för dig som blir en del av ABF.
ABF Sydost är ett nybildat distrikt som verkar över Småland, Blekinge och Gotland. Distriktets roll är att samordna, sprida goda exempel och arbeta med verksamhetsutveckling för att skapa en likvärdig verksamhet inom hela landet. Organisationen är under uppbyggnad, så du har stora chanser att vara med och forma arbetssätt och strukturer för en långsiktigt hållbar organisation. Tjänsten innebär arbete inom hela distriktets geografiska område.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som kvalitetsutvecklare har du ett ansvar för att med hjälp av verksamhetsstatistik arbeta med samordning, struktur, planering och genomförande av verksamhetsutveckling. Du är en viktig del i att skapa en fungerande vardag där verksamhet kan genomföras, följas upp och rapporteras på rätt sätt. Du kommer ha många kontaktytor och samarbeta med verksamhetsutvecklare, medlemsorganisationer och samverkansparter. I dessa sammanhang är du en pålitlig och strukturerad resurs som tar ansvar och underlättar det administrativa arbetet som rör kvalitet och verksamhetsuppföljning.
Detta är inte en färdig roll i en färdig organisation. Det är en roll för dig som trivs i förändring, ser möjligheter i det ofärdiga och vill vara med och bygga både struktur och lag.
I rollen ingår bland annat att:
• Stödja och samordna arbetet med kvalitets och verksamhetsuppföljning
• Initiera, samordna och administrera projektverksamhet
• Arbeta med att inspirera till verksamhetsutveckling genom att sprida goda exempel
• Hantera ekonomiadministration kopplad till verksamheten
• Arbeta med kommunikativa uppgifter kopplade till organisationenKvalifikationer
Vi söker dig som gillar att skapa ordning, struktur och god service i en vardag med många kontaktytor. Du är ansvarstagande, noggrann och självgående, och har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har arbetat med administration i en liknande roll och är van att ta ansvar för struktur, uppföljning och löpande administrativa flöden. Du är också bekväm med ekonomiadministration, såsom fakturering och enklare ekonomiska flöden, gärna inom idéburen sektor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av folkbildning eller föreningsarbete, samt relevant utbildning inom administration eller motsvarande.
Vi ser det som en självklarhet att du har mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift och att du är van vid administrativa system och Microsoft365.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga erfarenheter och egenskaper och utgår från att du delar arbetarrörelsens värderingar.Kvalifikationer
B-körkort och tillgång till egen bil.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Som anställd hos ABF omfattas du av de anställningsvillkor som anges i Folkrörelseavtalet vilket reglerar bland annat pension, semester och lönemodell.
Tillsvidareanställning på heltid, 6 månaders provanställning inledningsvis, målstyrd arbetstid, 30 dagars semester och möjlighet till friskvårdsersättning.
Möjlighet till distansarbete.
Urval sker löpande under ansökningsperioden. Återkoppling sker från mitten av augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334408". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arbetarnas Bildningsförbund
553 15 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ABF Sydost Kontakt
Ombudsman
Mikael Rydberg mikael.rydberg@abf.se 070-327 91 79 Jobbnummer
9996103