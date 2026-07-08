Timanställd Persontransportförare inom Transportservice
Järfälla kommun, Tekniska avdelningen / Fordonsförarjobb / Järfälla Visa alla fordonsförarjobb i Järfälla
2026-07-08
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Järfälla kommun är en expansiv kommun där fler ska dela på befintlig infrastruktur samtidigt som ny infrastruktur byggs. Järfälla är en dynamisk kommun nordväst om Stockholm som kombinerar närhet till natur, stad och vatten. I Barkarbystaden växer en helt ny, modern stadsdel fram med bostäder, handel, arbetsplatser och en ny tunnelbanestation som stärker Järfällas redan goda kommunikationer. Järfälla är en mångfacetterad förort med en rik mix av kulturer, bostadsområden och fritidsmöjligheter.
Idag arbetar ungefär 320 personer på Samhällsbyggnadsförvaltningen och vi agerar på uppdrag från tekniska nämnden, miljö- och bygglovsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen. Tekniska avdelningens viktiga uppdrag innehåller både förvaltning och teknikstöd i en expansiv kommun. Tillsammans skapar vi framtidens Järfälla – en plats för alla.
Tekniska avdelningen är en ny avdelning som i sin tur är del av den knappt ett år gamla samhällsbyggnadsförvaltningen. Därav befinner vi oss mitt uppe i förändring och är söker de bästa lösningarna.
Transportservice, som ingår i den Tekniska avdelningen, är en kommunal enhet som utför olika transporter för Järfälla Kommun. Vårt största uppdrag är persontransporter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som timanställd chaufför hos oss på transportservice hjälper du till att täcka upp i vår bemanning, dels för sjukdomar, men även de timmar där vi har som mest att göra på dagarna. Hur många timmar det blir varje dag beror alltså på övrig bemanning bland ordinarie förare och hur mycket körningar vi har varje dag. Trafikledningen bemannar upp och bokar in i samråd med föraren.
Hur en dag kan se ut:
Persontransporter och rullstolstransporter
Dagen börjar inne på kontoret mellan ca 5.45-7.15.
Ca 5.45-8.15 Kör skolbarn till skolan
Ca 8.15-10.00 Kör äldre vuxna och pensionärer till olika dagliga verksamheter
Ca 10.00-14.15 Har vi mindre arbetsuppgifter vilket kan leda till längre obetald rast
Ca 14.15-17.30 Kör hem alla våra olika resenärer
Dagarna avslutas inne på kontoret och detta sker oftast mellan 16.30-18.00
Andra arbetsuppgifter som kan komma att förekomma är:
Mattransporter
(Vi kör matvagnar mellan kommunens olika tillagningskök och mottagningskök)
Postkörningar
(Vi kör kommunens internpost mellan olika enheter i kommunen)
Flyttjobb
(Vi utför mindre flyttar åt olika kommunala enheter)
Du kommer arbeta i en arbetsgrupp på ca 40 chaufförer och 3 trafikledare, 2 trafikledarassistenter, och 2 enhetschefer. Trafikledarna planerar ditt schema och dina dagar. Trafikledarassistenterna jobbar mer med den dagliga driften. Alla på kontoret finns även tillgängliga för att hjälpa dig i ditt vardagliga arbete.
(Om du läser detta via LinkedIn, klicka på ansök-knappen för att gå vidare till ansökningsformuläret och den fullständiga annonsen).Kvalifikationer
För att klara av rollen som Timanställd Persontransportsförare ska du:
Innehaft körkort i minst 2 år
Tala och skriva svenska - Mycket goda kunskaper
Har ett intresse av att arbeta med människor
Dessutom är det meriterande att du har erfarenhet av:
Att köra persontransporter
Erfarenhet av att utföra transporter för rullstollsandvändare samt spänna fast rullstolar i specialfordonen.
Arbetat med människor i olika åldrar
Arbetat med personer med funktionsvariationer
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller och säkerhetskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
I och med sommarsemester kommer vi att börja granska ansökningarna i mitten/slutet av augusti och återkommer med återkoppling så snart som möjligt.
Vi tar enbart emot ansökningar via annonssidan, ej via mail.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335027". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
Girovägen 2 (visa karta
)
177 80 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Järfälla kommun, Tekniska avdelningen Kontakt
Kommunal
Helen Jakobsson Helen.Jakobsson2@jarfalla.se Jobbnummer
9996100