Dörrknackare sökes Är du social, driven och gillar att träffa människor?
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2026-07-08
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Dörrknackare sökes – Är du social, driven och gillar att träffa människor?
Vill du ha ett jobb där du får vara ute, träffa nya människor varje dag och samtidigt ha möjlighet att påverka din egen lön? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Vi söker nu engagerade dörrknackare som vill bli en del av vårt växande team.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som dörrknackare är du företagets ansikte utåt. Du besöker villa- och bostadsområden, presenterar våra tjänster och bokar möten eller genomför försäljning, beroende på uppdrag. Du arbetar mot tydliga mål och får löpande stöd och utbildning för att lyckas.
Vi söker dig som
Är positiv, social och tycker om att prata med människor.
Har ett stort driv och motiveras av att nå uppsatta mål.
Är ansvarstagande och trivs med ett självständigt arbete.
Har god kommunikativ förmåga på svenska.
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav – vi utbildar dig.
Vi erbjuder
Fast lön med möjlighet till attraktiv provision eller bonus.
Gedigen introduktion och kontinuerlig coachning.
Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Ett engagerat team med hög energi och stark gemenskap.
Flexibla arbetstider beroende på uppdrag.
Hos oss är inställning viktigare än erfarenhet. Är du driven, gillar utmaningar och vill utvecklas inom försäljning ser vi fram emot din ansökan.
Skicka in din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: info@hkentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H & K Entreprenad AB
(org.nr 559301-3641)
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
HK Entreprenad Jobbnummer
9996109