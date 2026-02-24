AI-utvecklare
2026-02-24
AI Utvecklare
Vill du vara med och sätta standarden för AI i skolan?
På Etos bygger vi framtidens infrastruktur för utbildning. Vi ser till att AI-implementering i klassrummet sker säkert, ansvarsfullt och med högsta integritet. Vi söker nu en passionerad AI Engineer till vårt huvudkontor i Stockholm som vill bygga teknik som gör verklig skillnad för nästa generation.
Om rollen
Som AI Engineer hos oss får du en nyckelroll i att utveckla de system som säkerställer pedagogiskt värde och säkerhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arkitektera utvärderingssystem: Bygga ramverk för att mäta "grounding", pedagogisk relevans och motverka hallucineringar.
Optimera Retrieval & Steering: Arbeta med reranking, query-transformation och representation engineering för att säkerställa träffsäker information.
Driva produktlogik: Analysera data och användarfeedback för att iterera och utveckla vår pipeline.
Från experiment till produktion: Samarbeta tätt med våra ML-ingenjörer för att driftsätta dina lösningar.Publiceringsdatum2026-02-24Profil
Vi söker dig som är tekniskt skicklig, autonom och prestigelös.
Vi ser att du har:
Minst 1 års yrkeserfarenhet av att bygga AI/ML-funktioner.
Expertis inom "Retrieval" och vektordatabaser: Du har förståelse för chunking-strategier, embedding-modeller och optimering av vektordatabaser.
Teknisk bredd: Goda kunskaper i Python. Erfarenhet av ramverk som LangChain eller LlamaIndex är meriterande.
Förmåga att bygga anpassad orkestrering.
Varför välja Etos?
Direkt påverkan: Du skapar de skyddsräcken som formar hur morgondagens elever lär sig.
Stockholm Tech: Arbeta från vårt huvudkontor i ett team som präglas av hög autonomi och korta beslutsvägar.
Värderingsdrivet: Vi värdesätter mångfald, experimentlusta och ett genuint engagemang för skolan och utbildningssektorn.Så ansöker du
Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka din ansökan (CV och gärna en länk till din GitHub/Portfolio) till jobs@etos.org
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
