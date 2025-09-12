AI Lead till Softhouse i Luleå
Är du en AI/ML-utvecklare med bakgrund inom mjukvaruutveckling? Är du prestigelös och vill jobba med likasinnade kollegor som värdesätter kunskapsdelning och ha roligt på jobbet? Då hade du gillat oss på Softhouse!
Vad vi kommer att göra tillsammans AI och Machine Learning blir allt viktigare i många av våra projekt. Som AI lead bidrar du och leder regionens arbete inom AI/ML-området och delar din tid i flera aktiviteter. Vi tror att dina arbetsuppgifter kan se ut såhär:
I tidiga faser av projekt, som t.ex. införsäljning och förstudier, bidrar du med att se potential, affärsmöjligheter och hjälper kunden att förstå AI.
Du tar fram Proof-of-Concepts och utvecklar lösningar, från datahantering till ML-träning och deploy.
I utvecklingsfasen bidrar du hands-on och driver arbetet med att integrera AI samt stötta våra utvecklare och kunder.
I projektens slutfas hjälper du till med lösningar och rutiner för att säkerställa långsiktig förvaltning av modeller och dataflöden.
Då området är nytt för oss i regionen kommer du att vara först in på rollen lokalt, men ingår i koncernens AI-grupp med fler kollegor från olika kontor. Vi ser flera möjligheter där du också kommer kunna bidra lokalt genom att tillföra kunskap kring AI/Data engineering, och hämta inspiration och kunskap från t.ex. lokala nätverk, för att sedan sprida vidare på vårt kontor i form av workshops, föreläsningar samt i projekten.
Om dig För oss handlar det inte bara om antal års erfarenhet - vi värdesätter vår konsultmässighet och hur vi agerar mot varandra i team och i dialog med kund. Vi tror att du är kommunikativ och lyhörd, och agerar förtroendeingivande gentemot både kund och kollegor. Du har driv och förmåga att ta dig an varierande roller, viljan att söka förbättring, lyfta teamet runt dig och hjälpa kollegor att växa.
För att lyckas i rollen ser vi även gärna att du har:
Ca 5 års arbetslivserfarenhet från liknande roll och vana att arbeta med hantering och analys av data.
Solida kunskaper inom tekniker för Deep learning, Neurala Nätverk och optimering av modeller för effektiv hantering.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vad du får hos oss På Softhouse blir du en del av ett framåtsträvande bolag med korta beslutsvägar och högt i tak. Vi är prestigelösa teamspelare och drivs av att leverera produkter, tjänster och mjukvara av högsta kvalitet. Och, förutom kollegor i världsklass och garanterat roligt på jobbet erbjuder vi även:
Möjlighet att vara med och forma strategi och lokalt erbjudande för hur vi arbetar med AI på Softhouse i Norr.
Möjlighet att utmanas tekniskt med kompetenta kollegor i en mix av kunduppdrag och leveransmodeller.
Individuellt anpassad kompetensutveckling och aktiv kunskapsdelning med andra Softhouse-kollegor, både lokalt och över kontoren.
En given plats i ett tight team som gillar att ha roligt tillsammans på jobbet, varje dag.
Ett värderingsstyrt bolag där vi alla känner igen oss i våra värdeord:Team, Enkelhet, Mod och Passion.
Om Softhouse Inom Softhouse är vi ca. 300 medarbetare fördelade på våra 10 kontor och tillsammans levererar vi tjänster och mjukvara i världsklass. I Luleå är vi idag drygt 20 personer och du hittar oss i centrala lokaler på Kyrkogatan, med fin utsikt över Södra Hamn. Här möts du av trevliga kollegor som arbetar som enskilda specialister eller i sammansvetsade team för att erbjuda våra kunder bästa möjliga IT-kompetens.
