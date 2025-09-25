AI Engineer
Zimply Innovation Nordic AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zimply Innovation Nordic AB i Stockholm
Vill du vara med och utveckla innovativa AI- och automationslösningar? Vi söker nu en AI Engineer som är redo att ta nästa steg i sin karriär!
Vad förväntas av dig som AI Engineer?
I rollen som AI Engineer blir du en viktig del av vårt team som arbetar med att utveckla effektiva och avancerade automationslösningar. Vi söker dig som är tekniskt kunnig, har erfarenhet av Python och ett starkt intresse för AI och automation.
Om rollen
Du kommer att:
Utveckla och underhålla agenter och automatiseringslösningar främst i Python, där du arbetar i Azure cloud med Model Context Protocol, vektordatabaser och verktyg som Playwright etc.
Delta i utveckling och implementering av LLM-baserade lösningar och bidra med din kunskap inom prompt engineering och AI.
Samarbeta med teamet för att säkerställa att våra automationslösningar håller hög kvalitet och uppfyller våra kunders behov.
Vilka erfarenheter krävs?
Som person är du strukturerad, fokuserad och tar gärna egna initiativ. Vi tror att du har en stark problemlösningsförmåga och du trivs i en entreprenöriell och föränderlig miljö med högt tempo. Du trivs med att arbeta i ett sammansvetsat team mot gemensamma mål och vill utvecklas tillsammans med dina kollegor.
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med Python.
Erfarenhet av att arbeta med AI-lösningar med Python, LLM:er och automationsverktyg som Playwright.
Erfarenhet inom LLMs, prompt engineering och AI.
Flytande engelska i både tal och skrift
Meriterande kvalifikationer
Det är en fördel om du även har:
Erfarenhet av Intelligent Automation, som RPA (Robotic Process Automation), computer vision och IDP (Intelligent Document Processing).
Förståelse för och erfarenhet av arkitekturfrågor.
Kunskap inom Machine Learning.
Erfarenhet av att arbeta med cloud-lösningar såsom Microsoft Azure, Google Cloud Platform eller Amazon Web Services.
Erfarenhet av fine-tuning av LLMs.
Flytande svenska i både tal och skrift.
Varför jobba hos oss?
Här får du möjlighet att arbeta med spännande teknik och vara del av ett innovativt team som brinner för automation och AI. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och skapa lösningar som gör skillnad.
Vi erbjuder dig
Konkurrenskraftig lön
Friskvårdsbidrag 5 000 kr per år
Flexibla arbetstider
Kontor i centrala Stockholm eller Göteborg
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zimply Innovation Nordic AB
(org.nr 559163-4828)
Sibyllegatan 47 (visa karta
)
114 42 STOCKHOLM Jobbnummer
9526100