Affärsutvecklare Till Cirrus Crm
Nexer Recruit AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-08-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer Recruit AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Är du en relationsskapare med affärsdriv som vill göra verklig skillnad? Cirrus CRM söker nu en Affärsutvecklare som vill bidra till våra kunders framgång och hjälpa våra kunder att växa genom smartare kundhantering. Vi är ett stabilt och lönsamt produktbolag som nyligen har etablerat vårt huvudkontor i Malmö och erbjuder dig en vardag där affärsvärde, kundnytta och långsiktiga relationer står i fokus.
Välkommen till ett bolag där vi inte bara levererar mjukvara - vi hjälper våra kunder att lyckas med sina affärer.
Vad du kommer att göra hos oss
På Cirrus CRM blir du en del av ett mindre men etablerat bolag med stora ambitioner. Vi har satsat mycket på produktutveckling de senaste åren och befinner oss nu i en fas där vi stärker fokus på försäljning och kundutveckling. Vi är ett drivet team där idéer tas på allvar och vi arbetar tillsammans. Du får stor frihet i att påverka din vardag och möjlighet att utvecklas. Vi bygger vår framtid på en stabil grund - i mer än 20 år har vi levererat CRM-lösningar till våra kunder. Cirrus CRM-system kopplar samman relationsdata (CRM) med transaktionsdata (ERP), och hjälper företag att förstå sina kunder på djupet - i realtid. Våra kunder är svenska bolag med stora kundbaser, exempelvis tillverkande industri eller bolag där det är vanligt med fältförsäljning. Exempel på kunder är Åbro, Toyota och Tele2.
Som Affärsutvecklare blir du en nyckelspelare i att vidareutveckla våra befintliga kunder och stärka våra samarbeten. Du erbjuds en bred roll med kundansvar där du arbetar nära våra kunders ledning och säljorganisation och driver ett affärsutvecklande arbete. Dina ansvarsområden inkluderar:
Aktiv kommunikation med våra befintliga kunder där du bygger långsiktiga kundrelationer och även etablerar nya kontakter hos kunden.
Analys av behov och att identifiera nya affärsmöjligheter.
Fungera som bollplank och rådgivare för kundens affärsstrategi, vilket t.ex. kan innefatta kundklassificering, besöksmönster och hur CRM-systemet kan användas för att skapa ännu större värde.
Leda workshops och utbildningar.
I nära samarbete med produktägaren driva onboarding av nya kunder för att möjliggöra en framgångsrik implementation och användning.
Här får du en vardag där du kombinerar kundnära dialoger med strategiskt utvecklingsarbete, bygger långsiktiga relationer och etablerar nya kontaktytor - allt med en produkt som verkligen gör skillnad i kundernas vardag. Vi sitter i moderna lokaler i Fyrtornet i Hyllie, Malmö, och erbjuder hybridarbete.
Om dig vi söker
Vi letar inte bara efter rätt erfarenhet - utan framför allt efter rätt person. Du har en naturlig karisma och ett inspirerande sätt, och kombinerar affärsmässighet med pedagogisk förmåga. Du gillar att bygga långsiktiga relationer, känner dig trygg i säljsamtalet och trivs i rollen som rådgivare och utbildare.
Din bakgrund kan variera - kanske från affärsutveckling, försäljning eller en kundnära roll inom mjukvara, SaaS eller affärssystem - men gemensamt är att du brinner för att förstå verksamheter och skapa värde.
För att lyckas tror vi att du är nyfiken, idérik och orädd att gräva fram kundens verkliga behov. Du är en skicklig kommunikatör, förtroendeingivande och van att engagera grupper i presentationer och workshops. Du trivs med att driva flera kundprojekt parallellt, samarbetar gärna och uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska.
Vill du veta mer?
Känner du att detta är rätt roll för dig? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
I denna rekrytering samarbetar vi med Nexer Recruit. Vid frågor är du välkommen att kontakta Johanna Värmfors på 0730 821 230 / johanna.varmfors@nexergroup.com
eller Jenny Nilsson på 070 301 82 79 / jenny.nilsson@nexergroup.com
.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt!
Om Cirrus CRM
Cirrus CRM AB är ett svenskt företag som erbjuder innovativa CRM-lösningar för att effektivisera kundhantering och försäljningsprocesser. Vi utvecklar Cirrus CRM för företag som vill skapa struktur, få insikter och fokusera på rätt kunder.
Vi är ett etablerat, lönsamt bolag som har utvecklat och levererat Cirrus CRM i över 20 år. Våra kunder stannar länge - ofta 8-10 år - vilket vittnar om både hög kundnöjdhet och ett starkt produktvärde. Mer om oss på www.careofcrm.com. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Recruit AB
(org.nr 556975-4970), https://nexerrecruit.com/ Arbetsplats
Nexer Recruit Kontakt
Jenny Nilsson jenny.nilsson@nexergroup.com +46703018279 Jobbnummer
9470102