Affärsutvecklare - Fastighet och Mark
2026-01-21
Som affärsutvecklare får du möjlighet att utveckla hamnens fastigheter och markområden och skapa lösningar som ger våra kunder verkligt värde - en viktig del i Luleå Hamns expansion.
Om Luleå Hamn
Luleå Hamn är Luleås och Norrbottens hållbara länk till världen. Vi är en stolt samhällsbyggare och en viktig möjliggörare för industrin, näringslivet och livet i norr. Vår arbetsplats sträcker sig från hamn, kontor och kajer till skärgård och hav. Just nu formar vi framtidens hamn och på den resan vill vi vara en trygg arbetsplats där vi stöttar varandra, på land och till sjöss.
Om rollen
Som affärsutvecklare ansvarar du för att utveckla och optimera bolagets serviceerbjudande kopplade till hamnens fastigheter, markytor och anläggningar. För att lyckas behöver du ha en kommersiell och analytisk förmåga samt god förståelse för fastighets- och avtalsjuridik. Du är van vid kunddialoger, att ta fram avtal och är skicklig inom förhandling. Målet är att tillsammans säkerställa konkurrenskraftiga erbjudanden och ett effektivt nyttjande av hamnens tillgångar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer vara en del av att bygga upp ett team som fokuserar på hamnens övergripande affärs- och serviceerbjudande, med stort fokus på fastighetsutveckling, arrenden och avtal. Du utvecklar våra kundrelationer och samarbeten samt arbetar nära våra projekt och avdelningar för att säkerställa effektivitet och genomförbarhet. Du tar fram analys- och beslutsunderlag till ledning och vd och fungerar som intern specialist inom arrenden, hyresavtal och kommersiell uthyrning. Exempel på arbetsuppgifter:
Genomföra marknads- och omvärldsanalyser samt utarbeta affärsplaner, nyttjandegradanalyser och lönsamhetskalkyler.
Initiera, driva och utvärdera affärsutveckling inom hamnens mark och anläggningar.
Förhandla, omförhandla och utforma avtal för mark, byggnader, upplagsytor och nyttjanderätter.
Följa upp kundbehov och säkerställa att avtalen samt servicenivåerna motsvarar kundernas verksamhet och hamnens mål.
Akademisk utbildning inom exempelvis fastighet, ekonomi, samhällsbyggnad, industriell ekonomi eller likvärdigt.
Erfarenhet av affärsutveckling, kommersiell förvaltning eller projektledning inom fastighet eller anläggning.
Meriterande
Erfarenhet från hamn-, logistik- eller industrifastigheter.
Erfarenhet av arrenden, hyresavtal, serviceavtal/SLA och avtalshantering.Dina personliga egenskaper
Som person är du självgående, har fokus på kundvård och är professionell i kontakten med våra kunder och partners. Du behöver kunna balansera kundbehov med verksamhetens förutsättningar, varför vi tror att du är en lösningsorienterad person som trivs i en föränderlig verksamhet.Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare, vi tillämpar sex månaders provanställning. Arbetstid: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Placering: Luleå.
För information om tjänsten kontakta Viktor Linde, affärschef, 076-534 26 73, viktor.linde@portlulea.com
