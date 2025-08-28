Affärsstöd till Sparbanken Tanum
Sparbanken Tanum / Bankjobb / Tanum Visa alla bankjobb i Tanum
2025-08-28
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sparbanken Tanum i Tanum Publiceringsdatum2025-08-28Beskrivning
Vill du arbeta i en roll där struktur, ansvarstagande och god kommunikation är nyckeln till framgång? Tycker du om att hantera administrativa flöden och ha en viktig funktion i kundens resa? Då är du kanske vår nya kollega på affärsstödsavdelningen!Dina arbetsuppgifter
Genom att stötta bankens rådgivare med handläggning av krediter och andra administrativa uppgifter, gör du det möjligt för rådgivarna att lägga mer tid på våra kunder.
Du kommer i huvudsak att arbeta med:
- Låneadministration: Hantering av låneärenden efter beslut, inklusive tillträden, utbetalningar och bevakningar.
- Tillträdeshantering: Administration av fastighetsöverlåtelser via systemet Tambur - du har daglig kontakt med andra banker, mäklare och interna kollegor.
- Stödfunktion för rådgivare: Du fungerar som ett administrativt stöd i flera kundrelaterade ärenden och har tät kontakt med bankens rådgivare.
Vem söker vi?
Vi ser att du har Swedsec bolånelicens eller motsvarande kunskap. Du har tidigare erfarenhet av kredithantering i bank och det är meriterande om du varit privatrådgivare.
För att trivas i den här rollen ser vi att du:
- Har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att hantera flera parallella arbetsuppgifter.
- Är noggrann och kvalitetsmedveten - dokumenthantering och rättssäkerhet är centralt i arbetet.
- Är serviceinriktad och trivs med att samarbeta i ett team.
- Tar ansvar för att bevaka och följa upp ärenden.
- Har god kommunikativ förmåga - både muntligt och skriftligt.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Information om hur Sparbanken Tanum behandlar personuppgifter finns på sparbankentanum.se/gdpr
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Sparbanken Tanum
Sparbanken Tanum är en annorlunda bank med hjärtat i norra Bohuslän. Hos oss jobbar vi efter
sparbanksidén, vilket betyder att vår vinst går tillbaka till samhället. Alla beslut fattar vi själva här
hemma, nära våra kunder och med känsla för platsen vi lever på. Vi är den enda banken i hela världen med huvudkontor i Tanumshede.
Både huvudkontoret och vårt kontor i Hamburgsund är öppna fem dagar i veckan. Här erbjuds våra kunder hög kompetens & servicenivå inom både privat- och företagsrådgivning. Våra kunder gillar oss - och vi gillar dem! Tillsammans med Sveriges andra 55 sparbanker har vi de nöjdaste kunderna i landet, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Det är vi väldigt stolta över!
Här hos oss värderar vi enkelhet, engagemang och att alltid blicka framåt. Tillsammans är vi drivkraften som får våra kunder, företagen och samhället att växa. Välkommen till oss - och till ett gott liv i norra Bohuslän! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparbanken Tanum
(org.nr 555900-2695) Arbetsplats
Affärsstöd Kontakt
Helena Samuelsson, kontorschef 0525-64965 Jobbnummer
9480070