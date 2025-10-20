Affärsområdeschef Energitjänster Till Tidaholms Energi
2025-10-20
Vill du vara med och driva framtidens energilösningar? Vi söker dig som vill ta helhetsansvaret för vår elhandel och energitjänstverksamhet, och samtidigt utveckla vår kundservice till nästa nivå. Här får du kombinera strategi och affärsmannaskap med teknik, innovation och ledarskap. Hos oss blir du en nyckelperson i ett företag som rör sig framåt, med verksamheter inom elhandel, elnät, fjärrvärme, stadsnät och bostäder.
DIN VARDAG
Som Affärsområdeschef Energitjänster får du en bred och utvecklande roll där du:
Leder och utvecklar elhandel, energitjänster, elinköp, portföljförvaltning och riskhantering.
Driver affärsutveckling med fokus på lönsamhet, hållbarhet och framtidens affärsmodeller.
Utvecklar kundservice till en modern, digital och kundnära funktion.
Identifierar nya möjligheter inom energidelning, flexibilitet och lagring.
Samverkar med våra andra verksamhetsgrenar för att skapa smarta synergier.
Håller dig steget före, både i teknik, marknad och regelverk.
Här får du frihet under ansvar, nära till beslut och möjlighet att verkligen påverka hur vi tar oss in i framtiden.
VEM ÄR DU?
Du är en affärsdriven och strategisk ledare som trivs när teknik och affär möts. Med en naturlig nyfikenhet på utveckling och digitalisering ser du möjligheter där andra ser hinder. Du gillar att bygga relationer, driva förändring och skapa resultat tillsammans med andra.
För att trivas i rollen tror vi att du:
Har teknisk förståelse, kanske från IT, energi eller annan tekniknära verksamhet.
Är van att arbeta med avtal, inköpsfrågor och att göra kloka affärsbedömningar.
Har ett starkt affärsmannaskap och förmågan att omsätta strategier till konkreta resultat.
Har erfarenhet av att leda och utveckla kundservicefunktioner - gärna med fokus på digitalisering och kundupplevelse.
Är en trygg, prestigelös och kommunikativ ledare som skapar engagemang omkring dig.
Det är meriterande om du har erfarenhet från energibranschen, gärna med fokus på elhandel och förståelse för marknadens regelverk, men viktigast är att du har drivet, affärssinnet och viljan att utveckla framtidens energitjänster.
VILL DU VETA MER?
I den här rekryteringen samarbetar Tidaholms Energi med Nexer Recruit, får du tjänsten kommer du att anställas av Tidaholms Energi. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Stefan Larsson via e-post stefan.larsson@nexergroup.com
. Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2025-10-31.
OM TIDAHOLMS ENERGI AB
Tidaholms Energi AB är moderbolag i koncernen där även Tidaholms Bostad och Tidaholms Elnät ingår. Vi driver verksamhet inom fjärrvärme, elnät, elhandel, stadsnät och bostäder. Vi arbetar för att göra det attraktivt och hållbart att leva i Tidaholm.
Hos oss blir du en del av den familjära stämningen som är vårt främsta kännetecken. Du får 35 härliga kollegor i olika yrkesgrupper som alla bidrar till vår framgång och trivsel. Vi firar framgångar tillsammans - stort som smått - och ser till att ha roligt på vägen.
Välkommen till ett bolag med samhällsnytta i fokus och med hjärta i det vi gör. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Recruit AB
(org.nr 556975-4970), https://nexerrecruit.com/ Arbetsplats
Nexer Recruit Kontakt
Stefan Larsson stefan.larsson@nexergroup.com 0730-846816 Jobbnummer
9564444