Affärsområdeschef - industri och verkstad
AB Infjärdens Värme / Ekonomichefsjobb / Piteå Visa alla ekonomichefsjobb i Piteå
2025-12-23
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Infjärdens Värme i Piteå
, Boden
, Skellefteå
, Umeå
, Tierp
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Som affärsområdeschef för industri och verkstad hos IVAB har du en strategiskt viktig roll med ansvar för att leda och utveckla vår industri- och verkstadsverksamhet. Du blir en nyckelperson i att driva lönsamma projekt, bygga starka kundrelationer och skapa kapacitet för tillväxt. Rollen omfattar både operativt och strategiskt arbete, med fokus på affärer, kalkyl, prioritering av uppdrag samt ledning av ansvariga chefer för våra tre enheter: två verkstäder och en industriavdelning.
Du rapporterar direkt till VD, ingår i ledningsgruppen och har mandat att forma arbetssätt, struktur och forum som stödjer tillväxt och lönsamhet.
I arbetsuppgifterna ingår:
Strategiskt ansvar för affärsutveckling, tillväxtagenda och expansionsplaner
Operativt ansvar för projektprioritering, kundbearbetning och uppföljning av kostnader, bemanning och kapacitet
Ledarskap för direktrapporterande chefer och egen ledningsgrupp
Samordning av jobb mellan industri- och verkstadsavdelningarna samt internsälj genom regioner och filialer
Uppföljning av lönsamhet, omsättning och nyckeltal
Förbättringsarbete, utveckling och framtida resursplanering
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt affärsfokus och drivs av att skapa tillväxt och lönsamhet. Du är en kommunikativ ledare som inspirerar och coachar andra, samtidigt som du är trygg i beslutsfattande och har förmåga att arbeta strukturerat med processer och uppföljning.
Vi tror att du har:
Relevant högskoleutbildning (teknisk utbildning, högskoleingenjör eller högre) alternativt lång erfarenhet av liknande roll
Dokumenterad ledarerfarenhet, gärna med filial- eller regionansvar
Erfarenhet från industri-, verkstads- eller tillverkningsbranschen
God ekonomisk förståelse och kunskap om kalkyl, projektledning och tillverkning
Förmåga att bygga kundrelationer och driva affärer
Goda kunskaper i engelskaDina personliga egenskaper
Högt engagemang och lösningsorienterad
Positivt mindset och stark framåtdrift
Förmåga att coacha och utveckla andraKvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i Office-paketet och digitala verktyg
Behärskar svenska väl i tal och skrift
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det här kan vi erbjuda dig
Vi erbjuder dig möjligheten att växa med ett familjeföretag med 75 års erfarenhet i branschen. IVAB har en stabil ekonomi, låg personalomsättning och kompletterande verksamheter som ger dig stora möjligheter att påverka och utveckla.
Förmåner:
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Företagshälsovård och hälsoundersökningar
Förmånsbil
Hyra av egen fjällstuga mm.
Stor frihet att forma ditt eget arbete
Anställningsomfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Startdatum: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tjänstgöringsort: Piteå
Mer om IVAB
IVAB grundades 1947 i Sjulnäs utanför Piteå och drivs idag av tredje generationen. Verksamheten kan delas upp i fyra delar; verkstad, industri, VVS och sprinkler. Inom VVS är vi auktoriserade vvs-, sprinkler- och gasinstallatörer. IVAB-koncernen har ca 300 anställda. Vi består i dagsläget av huvudkontoret i Piteå, 10 filialer runt om i landet samt dotterbolagen Nordtool AB och IVAB fastigheter. Tillsammans står vi redo att möta dagens och morgondagens krav på ett väl fungerande företag. Lär gärna mer på www.ivab.com
Inför rekryteringsarbetet har IVAB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med rekryteringsföretag, mediesäljare och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Infjärdens Värme
(org.nr 556074-1935), http://ivab.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huvudkontor Kontakt
VD
Mari Nilsson mari.nilsson@ivab.com 010-4144002 Jobbnummer
9663346