Affärsingenjör - Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss bidrar du varje dag till att samhället fungerar och till en säker elförsörjning för kommande generationer. Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en del av en samhällsviktig verksamhet och får jobba med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Vattenfall Eldistribution står mitt i energiomställningen och har en central roll i den kraftfulla elektrifiering som sker i samhället. Vi bygger framtidens elnät idag och driver en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. Vårt uppdrag är viktigt på riktigt - bli en del av Vattenfall Eldistribution!
Nu förstärker vi gruppen Företagsrelationer Producenter med två seniora affärsingenjörer samt en junior affärsingenjör som vill bidra till att skapa hållbara lösningar för anslutning av storskalig produktion som är nödvändig för den gröna omställningen.
Om rollen
I rollen kommer du att vara en nyckelperson i arbetet med att utveckla och stärka Vattenfall Eldistributions förmåga att möta våra kunders behov. Du kommer ha ett key account ansvar för en portfölj av befintliga kunder, men även ansvar för att hantera inledande fasen av nya anslutningsförfrågningar. Du sätter dig in i kundens behov, förstår dess affär och företräder den under hela anslutningsärendet. Ditt uppdrag omfattar att proaktivt föra dialoger med kunder, förstå deras utmaningar inom elnätsfrågor och fungera som länken mellan kunden och vår organisation. Vattenfall jobbar för att flexibla nätlösningar ska vara en naturlig del av vårt kunderbjudande. Som Affärsingenjör sköter du den kommersiella dialogen med kunden, fakturerar, förbereder avtal och säkerställer hög kundnöjdhet. Samtidigt representerar du Vattenfall Eldistribution externt och agerar ambassadör för vårt varumärke.
Du arbetar tätt tillsammans med kollegor inom teamet och andra delar av verksamheten för att hitta gemensamma lösningar, driva utvecklingsinitiativ och förbättra våra interna processer. Arbetet kräver flexibilitet då arbetsbelastningen varierar över tid, men också förmågan att se helheten och anpassa dig vid förändringar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Agera key account manager för en egen kundportfölj med fokus på elnätsrelaterade frågor
Företräda kundens behov i anslutningsärenden från start till mål
Hantera alla kommersiella frågor med kund
Bygga långsiktiga relationer genom att agera rådgivare i kunddialogen
Delta aktivt i utvecklingsprojekt och bidra till nya arbetssätt
Samarbeta tvärfunktionellt både internt och externt för bästa möjliga resultat
Kravspecifikation
Som person är du lösningsorienterad. Du är nyfiken, initiativtagande och trivs i en organisation där förändring är en naturlig del. Din kommunikativa och relationsskapande förmåga är avgörande eftersom du behöver skapa förtroende och tydlighet i dialogen med kunder och kollegor. Du är strukturerad och kan prioritera och planera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
Vi söker dig som har/är
Högskoleutbildad Ingenjör, Jurist eller Ekonom
Minst 3 års arbetserfarenhet för den juniora positionen
Minst 10 år arbetserfarenhet för den seniora positionen
Erfarenhet från arbete inom infrastruktur, helst elnätsrelaterat men kan också vara angränsande branscher
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Bekväm med att representera i såväl interna som externa sammanhang
Förståelse för tekniska system samt vana av kostnadsberäkningar
Erfarenhet från att ha jobbat med sol/vindkraft eller energilager är meriterande
Ytterligare information
Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande arbetsmiljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner.
Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Stockholm (Solna), Göteborg eller Luleå
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Arne Berglund, arne.berglund@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Kajsa Loman, kajsa.loman@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 9 februari 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Urval och intervjuer kommer ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
117 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9706889