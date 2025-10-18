Affärsdriven VD till DelMat
2025-10-18
Uppdraget som VD på DelMat
Som ett led i nytt ägarskap och en tillväxtsatsning söker vi nu en affärsdriven VD till Delmat. Som VD blir du ytterst ansvarig för att leda DelMat in i nästa utvecklingsfas. Det handlar om att kombinera ett starkt affärsfokus med ansvar för en effektiv, välfungerande produktion. Du kommer att bygga vidare på befintliga styrkor, men också utveckla nya kundrelationer, öppna nya marknader och driva de investeringar som krävs för att ta bolaget till nästa nivå.
Du blir en central kulturbärare i bolaget - en ledare som får medarbetarna att trivas, utvecklas och känna stolthet över DelMats resa framåt. Din placering är på det fina och nyrenoverade kontoret i Hällefors, där även produktionen finns.
Om rollen
Rollen som VD innebär att du har ett dubbelt fokus:
Driva affären framåt genom kundorientering, försäljning och affärsutveckling.
Ansvara för att produktionen är effektiv, välfungerande och redo för framtida tillväxt.
Du rapporterar till styrelsen och har ett nära samarbete med ägaren Peter Johansson, samt ett fint team med mycket erfarenhet på plats.
Arbetsuppgifter i urval
Leda, utveckla och inspirera organisationen med fokus på trivsel och engagemang.
Säkerställa en effektiv och modern produktionslinje.
Identifiera och genomföra investeringar i produktion och automatisering.
Utveckla kundrelationer och etablera DelMat på nya marknader.
Driva lönsam tillväxt med balans mellan affärsutveckling och kostnadskontroll.
Utveckla och stärka ledningsgruppen samt bygga struktur och tydlighet i organisationen.
Vi söker en affärsdriven och jordnära ledare som kan kombinera kundfokus, tillväxt och produktionseffektivitet. Du är trygg i att fatta beslut, har ett långsiktigt perspektiv och är en person som får människor med dig. Vi söker en ledare som med ett helhetsperspektiv kan analysera verksamhetens flöden och resultat, identifiera förbättringsområden och säkerställa att rätt initiativ genomförs för att driva både effektivitet och tillväxt.
Vidare behöver du uppfylla följande:
Dokumenterad erfarenhet av ledande befattning, inom produktion eller livsmedelsindustri.
Gedigen förståelse för produktion, processtyrning och effektivisering. Gärna erfarenhet av tex Lean eller Kaizen för effektiv produktionsstyrning.
Erfarenhet av affärsutveckling, strategiskt försäljningsarbete och att bygga långsiktiga kundrelationer.
Förmåga och dokumenterad god erfarenhet av att bygga och utveckla organisationer och ledningsgrupper.
Meriterande med bakgrund från livsmedelsproduktion.
Relevant akademisk utbildning.
Så ansöker du
Låter detta intressant? I denna rekrytering samarbetar vi med Valegro Rekrytering & Interim. Ansvarig Rekryteringskonsult är Erika Klatzkow, erika.klatzkow@valegro.se
, tel. 0704-121950. Vänligen klicka på "Sök denna tjänst" för att snabbt och enkelt skicka in din ansökan. Vi går igenom urvalet löpande så tveka inte att söka redan idag.
Valegro är ett nischat bolag som rekryterar och hyr ut chefer och specialister samt konsulterar i organisationsfrågor. Med över 20 års erfarenhet av branschen har vi byggt upp ett stort nätverk av kandidater, konsulter och kunder. Vi hjälper även våra kunder i strategiska frågor kring försäljning och ledarskap.För oss är långsiktighet och förtroende viktigt. I våra uppdrag har vi alltid kunden och kandidatens bästa för våra ögon och vi gör allt för att du som kund och kandidat ska känna dig trygg med vår kompetens, styrka i leverans och att vi har förstått ditt behov. Våra kunder och kandidater värdesätter vårt engagemang och den personliga service vi ger. Så ansöker du
