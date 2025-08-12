Affärscontroller till Dina Försäkringar
MT Search & Recruit AB / Controllerjobb / Kalmar Visa alla controllerjobb i Kalmar
2025-08-12
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MT Search & Recruit AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Karlskrona
, Växjö
, Halmstad
eller i hela Sverige
I samarbete med Dina Försäkringar söker vi en strukturerad och affärsorienterad affärscontroller som vill vara med och bidra till ökad lönsamhet och datadrivet beslutsfattande i ett bolag med stark framåtanda.
Här får du möjlighet att arbeta i nära samarbete med försäljnings- och skadechefer, vara en viktig del i budget- och prognosprocesser och bidra med underlag till både ledningsgrupp och säljorganisation. Vi letar efter dig som gillar att ta initiativ, se helheter - men som också trivs med att grotta ner dig i siffror och detaljer.
Rollen
I rollen ansvarar du för att ta fram beslutsunderlag, utveckla rapporteringsverktyg och bidra i budget- och prognosarbete. Du trivs med att arbeta både strategiskt och operativt, och har en förmåga att omvandla data till konkreta rekommendationer. Du kommer även vara ett stöd i frågor som rör affärsutveckling.
I rollen kommer du bland annat att:
• Bistå försäljnings- och skadechefer med analyser och underlag för uppföljning av ny och befintlig affär
• Ansvara för uppföljning av försäljning, KPI:er, kampanjer och budgetavvikelser
• Utföra lönsamhetsanalyser på produkter, segment och kanaler
• Delta i budget- och prognosarbete tillsammans med ekonomi-, sälj- och skadeavdelningen
• Ta fram beslutsunderlag till ledning och stötta i affärskritiska initiativ
• Utveckla och underhålla rapporteringsverktyg och dashboards i exempelvis Hypergene och Excel
Din bakgrund
Vi söker dig som har ett stort affärsintresse och drivs av att göra skillnad. Du är van att ta eget ansvar, gillar att samarbeta med andra funktioner och har ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt. För att lyckas i rollen behöver du vara initiativtagande - du väntar inte på att få uppgifter tilldelade utan driver självständigt arbetet framåt genom god planering. Samtidigt är du samarbetsvillig och trivs i nära dialog med andra avdelningar, där du ser styrkan i goda relationer och tvärfunktionellt samarbete.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en omväxlande och fartfylld tjänst med mycket frihet under ansvar. Dina är en stabil och attraktiv arbetsgivare med lång historik och starkt framåtdriv, som har planer på att växa. Vår arbetsmiljö är trevlig och informell och vi bryr oss verkligen om varandra. Vi brukar prata om Dina-andan som handlar om att vi värnar om våra kunder och medarbetare. Vår kultur präglas av öppenhet, hög etik, ödmjukhet, ansvarstagande, respekt för andras åsikter och hållbarhetsansvar. Dina Försäkringar är en platt organisation där alla tilltalas på samma sätt oavsett var i företaget du jobbar.
För oss är det viktigt att vi har engagerade medarbetare som vill komma till jobbet varje dag. Vi har ingen ambition att köra slut på våra anställda för kortsiktigt vinstintresse. Vi har en hållbar arbetsmiljö där vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt så att vi kan må bra både psykiskt och fysiskt. För att få ihop livspusslet läggs möten på rimliga tider och det finns goda möjligheter till flexibilitet.
Ansök
Låter detta intressant? I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryteringsbyrån MTRecruit AB. Kontakta gärna våra rekryteringskonsulter Sanaz Fritz, sanaz@mtrecruit.se
. Vi tar emot ansökningar löpande och ansöker gör du via www.mtrecruit.se.
Pga GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via mail, och vi ber er utesluta de fyra sista siffrorna i ditt personnummer i din ansökan. Välkommen!
Om Dina Försäkringar
Dina Försäkringar är en grupp lokalt förankrade, kundägda försäkringsbolag med 250 års historia. Hos oss är beslutsvägarna korta, utvecklingstakten hög och möjligheterna att påverka stora. Vår vision är att ge hela Sverige trygghet i vardagen och mod att investera i en hållbar framtid. Det gör vi genom att förstå kundernas vardag, tänka nytt, vara nära och finnas till för våra kunder när de behöver oss. Och det uppskattas. För tredje året i rad har vi branschens nöjdaste kunder i flera kategorier enligt Svenskt Kvalitetsindex och vår Mäklardisk har fått utmärkelser för bland annat bästa service. Vårt engagemang i lokalsamhället är stort och vi stöttar föreningar, kulturevenemang och skadeförebyggande insatser över hela landet. Dina Försäkringar Syd har idag ett sjuttiotal anställda och vårt huvudkontor är beläget på Svensknabben i Kalmar. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MT Search & Recruit AB
(org.nr 559261-8010) Arbetsplats
MTRecruit AB Jobbnummer
9454407