Affärscontroller Försäkring
2026-03-22
Nu söker vi en Affärscontroller Försäkring
Att arbeta i ett kundägt bolag innebär att du bokstavligen jobbar för våra kunder - de är nämligen våra ägare. Vår vinst går tillbaka till dem, bland annat genom investeringar i Gotland och återbäringar. Nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens LF Gotland.Publiceringsdatum2026-03-22Om tjänsten
Som Affärscontroller Försäkring är du med och säkerställer lönsamhet och driver den strategiska utvecklingen av vår försäkringsverksamhet i en tidsbegränsad roll. Du ansvarar för den operativa uppföljningen av affärsområdet och tar fram analyser, prognoser och trender för våra försäkringsportföljer. Genom tydliga och datadrivna beslutsunderlag hjälper du verksamheten att prioritera rätt och fatta välgrundade strategiska beslut.
Arbetet innebär att samla in och kvalitetssäkra information från flera delar av organisationen, skapar rapporter och skräddarsyr dem efter verksamhetens behov. Du utvecklar och förvaltar den interna uppföljningen och arbetar nära andra affärsområden för att stärka vårt kunderbjudande. Rollen omfattar även koncernövergripande analys och rapportering, där du tillsammans med ekonomiavdelningen driver affärsplanering och säkerställer enhetlighet i rapporteringen för hela bolaget, liksom inslag av riskgranskning.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Finansiell uppföljning och analys av försäkringsportföljer
Utveckla och anpassa rapporter för lönsamhet och risk
Ge input till prissättning och affärsutveckling
Driva budget- och prognosprocesser
Delta i månads-, kvartals- och årsbokslut
Utveckla modeller, processer och verktyg
Koncernövergripande kontroll och analys
Är du den vi söker?
Du är analytisk, affärsmässig och pedagogisk, med förmåga att förklara komplexa samband på ett tydligt sätt. Du är självständig, ser både detaljer och helhet, och vågar utmana för att driva utveckling. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativt stark och trivas i mötet med andra.
Vi söker dig som har erfarenhet som controller och relevant högskoleutbildning inom ekonomi, finans eller motsvarande. Erfarenhet från försäkring är meriterande även om det viktigaste är att du har en stark analytisk förmåga, trivs med att arbeta i olika system, kan felsöka och se samband samt arbetar proaktivt.
För oss är det viktigt att du känner igen dig i våra värderingar och värdesätter det kundägda och lokala som vi står för. Vi har ett stort hjärta för Gotland och det tar sig uttryck genom vårt samhällsengagemang och vårt kunderbjudande med hög lokal närvaro för privatpersoner, företag och lantbruk på ön.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med LB Karriär. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Maria Eliadis Alvermark via mejl; info@lbkarriar.se
eller telefon; 0498-201780.
Ansök senast 10 april 2026 via lbkarriar.se
Tjänsten är en visstidsanställning under perioden maj 2026 - september 2027 med tillträde enligt överenskommelse. Placering i Visby
Fackligt ombud för Forena, Dennis Schönström; dennis.schonstrom@lfgotland.se
0498-281814.
LF Gotland är ett kundägt bolag med stark lokal förankring. Det innebär att allt vi göra är med kundens bästa i fokus. Vi har funnits på ön sedan 1828 och utvecklats i takt med det gotländska samhället. Idag erbjuder vi helhetslösningar inom bank och försäkring, till såväl privatpersoner som företag, på ett enkelt och personligt sätt.
