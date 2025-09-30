Affärsanalytiker/Business Analyst till välkänt bolag på Södermalm
SJR in Sweden AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Tyresö
eller i hela Sverige
SJR söker nu en Affärsanalytiker/Business Analyst till vår kund, ett välkänt bolag med kontor på Södermalm. Detta är ett konsultuppdrag på 18 månader, med start i slutet av oktober. För rätt person finns möjlighet till förlängning.
Till detta uppdrag söker vi dig som vill ta anställning som konsult eller dig som vill arbeta som underkonsult hos oss.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Här får du möjlighet att arbeta med avancerade analyser, modellering och datadrivna insikter som bidrar till att utveckla både kundförståelse, produkter, tjänster och affärsstrategi. Rollen innebär ett nära samarbete med både data science-teamet och övriga delar av organisationen, där du blir en viktig länk mellan analys och affärsutveckling.
Ansvarsområden
• Analysera data, sammanställa och presentera insikter för intressenter
• Bidra till utveckling av metoder, rutiner och best practice inom data science
• Delta i arbetet med att förbättra datakvalitet och databasinnehåll
• Vara kravställare, bollplank och stöd till förvaltningsorganisationen
• Identifiera och definiera affärsproblem och omvandla dessa till analytiska frågeställningar
• Delta i att utveckla analysarbetet i linje med verksamhetsplanen
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med flerårig erfarenhet av dataanalys, statistik och visualisering av data, gärna med bakgrund inom Python, SQL/BigQuery och GCP Workbenches/Notebooks. Du är van att hantera både stora strukturerade och ostrukturerade datamängder och kan omsätta affärsproblem till datadrivna lösningar. Erfarenhet från open source-baserade data science-lösningar eller analys av konsumentmarknader är meriterande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du analytisk, strukturerad och självgående. Du har förmågan att kommunicera komplexa analyser på ett enkelt och pedagogiskt sätt till olika målgrupper. Vidare är du en prestigelös lagspelare som trivs i en dynamisk miljö och bidrar med engagemang, nyfikenhet och lösningsfokus.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-10-29.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som hjälper dig med dina utmaningar.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/11/konsult_interim_annons_8.png Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1561". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9534170