Advanced Engineering Automation
Volvo Business Services AB / Maskiningenjörsjobb / Eskilstuna Visa alla maskiningenjörsjobb i Eskilstuna
2025-12-09
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Volvo Business Services AB i Eskilstuna
, Köping
, Flen
, Örebro
, Sollentuna
eller i hela Sverige
"Founded in 1927, the Volvo Group is committed to driving prosperity and shaping the future landscape through sustainable transport, mobility, and infrastructure solutions. By offering trucks, buses, construction equipment, power solutions for marine and industrial applications, financing and services that increase our customers' uptime and productivity.
Our headquarters are in Gothenburg, Sweden. Volvo Group shares are listed on Nasdaq Stockholm."
Hos Volvo CE i Eskilstuna får du en central och strategisk roll där du ansvarar för att skapa robusta, effektiva och automatiserade produktionslösningar som driver vår verksamhet framåt. Som Senior Production Engineer inom automation arbetar du både operativt och långsiktigt, nära våra värdeflöden, och blir en nyckelperson i vår fortsatta teknik- och investeringsutveckling.
Om rollen
I rollen som Senior Production Engineer Automation skapar du de produktionstekniska förutsättningarna som möjliggör optimerad produktionsekonomi, hög produktionskvalitet och en säker, modern arbetsmiljö.
Du omsätter teknisk expertis till praktiska, värdeskapande automation- och produktionslösningar. Med din erfarenhet leder du både projekt och människor - och driver förändring genom att inspirera och övertyga.
Dina ansvarsområden
* Utveckla, standardisera och förbättra automatiserade produktionsprocesser samt tekniska lösningar.
* Leda och delta i tekniska förbättringsprojekt samt fungera som kravställare och referensperson i investeringsprojekt kopplat till automation.
* Ansvara för att bygga upp nya produktionsceller inom automation och optimera tillgängligheten i befintliga installationer.
* Utföra analyser och ta fram metoder, verktyg och rekommendationer för att stärka värdeflödena.
* Identifiera och lösa komplexa tekniska problem - från datadriven analys till praktisk implementering.
* Driva utvecklingen av arbetsmetoder för att stärka verksamhetens produktivitet, kvalitet och säkerhet.
* Skapa och utveckla ett starkt kontaktnät med leverantörer och samarbetspartner inom automation.
* Bidra till att skapa en lärande kultur genom att coacha kollegor och sprida kunskap inom teknikområdet.
Din påverkan
I den här rollen får du stor möjlighet att påverka hur vi bygger upp och utvecklar vår produktion. Dina lösningar påverkar flera teknikområden, hela värdeflöden och verksamhetens långsiktiga riktning. Du sätter tydliga mål, tar fram hållbara automationsstrategier och levererar resultat med verklig effekt.Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
* B.Sc eller M.Sc inom automation, mekatronik, maskinteknik eller annat relevant tekniskt område - alternativt motsvarande erfarenhet.
* Minst 5 års erfarenhet från tillverkande industri, gärna inom automation, robotik eller avancerad produktionsteknik.
* Erfarenhet av att leda projekt och driva större tekniska initiativ.
* Mycket goda kunskaper i ingenjörsverktyg samt gärna erfarenhet av Volvos system och processer.
* God förmåga att skapa problembeskrivningar, basera beslut på fakta och omsätta tekniska koncept till praktiska lösningar.
* Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
* Starkt analytisk och problemlösningsorienterad
* Kommunikativ och trygg i att påverka, utmana och övertyga
* Teamorienterad och prestigelös
* Drivande, självständig och initiativtagande
* God förmåga att presentera och visualisera tekniska lösningar för olika målgrupper
Varför Volvo CE?
Här får du möjlighet att arbeta med avancerad produktionsteknik och automation i en global organisation som satsar stort på hållbar teknik, innovation och framtidens industriella lösningar. Du blir en nyckelperson i vår fortsatta resa mot smartare, säkrare och mer automatiserad produktion.
Redo att leda nästa steg i vår automationresa?
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra mer om dig!
För mer information:
Kenneth Andersson, Head of Mfg Engineering Method Dev,
• 46 73-765 62 91.
Facklig kontaktperson: Andreas Strandh, +46 73-558 79 65
People & Culture Partner: Christina Nordin, christina.nordin@volvo.com
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
We value your data privacy and therefore do not accept applications via mail. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26583-43833441". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services AB
(org.nr 556029-5197) Arbetsplats
Volvo Group Kontakt
Kajsa Björkman 0739020654 Jobbnummer
9636414