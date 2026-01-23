Adminstratör till Konstenheten OpenArt
2026-01-23
Vill du vara med och stötta Konstenheten inför och under en OpenArt-sommar? Vi söker en koordinerande administratör och utställningsvärd som vill ha ett stimulerande och varierande jobb i en kreativ miljö.Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
OpenArt är örebroarnas återkommande konstutställning, utomhus, mitt i staden. Som administratör är du ett stöd till teamet inom Konstenheten och kommer framförallt stötta den befintliga administratören med planering, administration och koordinering för utställningens bemanning. Inför sommaren ligger fokus på planering av bemanning och schemaläggning för att sedan övergå mot koordinering av personal, närvaro och bemanning av vikarier. Schemat är sällan statiskt under sommaren då nya guidade turer bokas eller personal blir sjuk och det blir då ditt jobb att boka ny personal och arbetsleda. Till viss del kommer du även själv arbeta som utställningsvärd. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår i uppdraget.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planering, samordning och schemaläggning av utställningspersonal; värdar, pedagoger, guider, programpersonal
• bemanning och bokning av visningar
• planering och samordning av utställningsprogrammet
• ekonomiadministration
• utställningsvärd med koordineringsuppdrag
• övrigt administrativt stöd till teamet
Om arbetsplatsen
Konstenheten har det övergripande ansvaret för Örebro Kommuns konstuppdrag genom att ställa ut samtidskonst på Örebro konsthall, vartannat år visa samtidskonst i det offentliga rummet genom OpenArt biennal och förvalta den kommunala konstsamlingen. Vi projektleder också nya konstnärliga gestaltningar i hela kommunen genom enprocentregeln. Konstenheten arbetar inom verksamhetsområdet Natur- och kulturliv på uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen. Du arbetar med utgångspunkt från Örebro konsthall i Kulturkvarteret och OpenArt på Stångjärnsgatan 6, på Holmen i Örebro.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Du har som administratör/utställningsvärd ett stort intresse och engagemang för samtidskonst med mötet mellan konsten och publiken i fokus. Vi söker dig som är engagerad, flexibel och ansvarstagande, arbetar lika bra självständigt som del av ett team, är driven och kan ta egna initiativ. Du har god kommunikativ förmåga och är också noggrann, systematisk och serviceinriktad. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska, både tal och skrift, för att kommunicera med kollegor och andra, samt dokumentera det som verksamheten kräver.
• adekvat gymnasieutbildning inom exempelvis ekonomi/administration, alternativt YH-utbildning inom området
• erfarenhet av schemaläggning och bemanning
• erfarenhet av arbete inom konst- och/eller kulturverksamheter
• goda språkkunskap både i tal och skrift i engelska
• erfarenhet av att använda Microsoft Office 365
Meriterande:
• erfarenhet av konstpedagogisk arbete exempelvis hålla guidning/workshops
• andra språkkunskaper utöver svenska och engelska som kan vara användbara vid möte med publiken, t.ex. svenskt teckenspråk, arabiska, somaliska m.m.
• erfarenhet av syntolkning på svenska
• goda kunskaper om konstfältetTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: särskild visstidsanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 april tom - 30 september
Antal tjänster: 1
Övrig information
Innan du erbjuds anställning kommer kontroll av belastningsregister att ske.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 1 februari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
