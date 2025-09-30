Administratör vid Must
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse- och säkerhetstjänst till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot Sverige.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.
Om enheten
Federationssektionen bedriver verksamhetsnära utveckling av systemstöd för federativunderrättelsetjänst, detta möjliggör underrättelseutbyte mellan Sverige och allierade samt partnerländer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som behörighetshandläggare ingår det att ansvara för verksamhetskontakt gällande beställningar av behörigheter samt handläggning av dessa beställningar. Du kommer även ha verksamhetskontakt samt handlägga verksamhetens IT-beställningar. Behörighetshandläggaren ansvarar även för våra interna webbportaler samt genomför uppdateringar av information på dessa.Publiceringsdatum2025-09-30Kvalifikationer
• Godkänd gymnasiekompetens
• Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
• Mycket god kunskap i svenska, både i tal och skrift.
• God kunskap i engelska, både i tal och skrift
• God datorvana inklusive applikationer inom Office-paketet
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med frågor av internationell karaktär
• Erfarenhet av arbete på Försvarsmakten eller annan myndighet
• Erfarenhet av ärendehantering eller service
• Erfarenhet av hantering av sekretessbelagd informationDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har stort intresse för service, är noggrann och tycker det är spännande när den ena dagen inte är den andra lik. Du är prestigelös, lösningsorienterad och flexibel med förmåga att tempoväxla och göra hastigt uppkomna omprioriteringar. Du har fallenhet för att skapa struktur och är självgående inom dina arbetsuppgifter och ansvarsområden. Vidare har du mycket god samarbetsförmåga, ett gott omdöme och högt säkerhetsmedvetande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Behörighetshandläggare FED" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-10-21. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
