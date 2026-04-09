Administratör Till Vscn I Göteborg

Gatu och Väg Väst AB / Administratörsjobb / Göteborg
2026-04-09


Om oss Vägservicecentralen (VSCN) och Frästech är två systerbolag som är specialister på underhåll och arbetar med allt från fräsning av asfalt, tvätt och spolning av broar och tunnlar, till sopning av vägar över hela Sverige. Med modern teknik, stark laganda och höga ambitioner driver vi projekt från Skåne i söder till Norrland i norr.
Vi är en del av Eleda Group och befinner oss i en spännande utvecklingsfas - där rätt person har stora möjligheter att växa tillsammans med oss.
Om rollen Som administratör hos oss blir du navet i verksamheten. Du ser till att planering, kommunikation och uppföljning fungerar smidigt - och du har en viktig roll i att få helheten att gå ihop. Vi söker ett vikariat men som med rätt person kan tjänsten utvecklas och bli tillsvidare.
Du kommer bland annat att:

Planera och koordinera uppdrag

Ha löpande kontakt med både kunder och kollegor

Arbeta med dokumentation, uppföljning och system

Bidra till att utveckla och effektivisera våra arbetssätt

Fakturering

Här finns utrymme att ta egna initiativ och påverka din roll - och för rätt person finns goda möjligheter att utvecklas vidare inom företaget.
Därför ska du välja oss Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en möjlighet att bygga något över tid.

Vikariat med stor chans till förlängning och fortsatt karriär

En stabil arbetsgivare i en växande koncern

Varierande arbetsdagar där ingen dag är den andra lik

Möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar över tid

Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag

Vi tror att du...

Gillar att ha koll på läget och skapa struktur

Är lösningsorienterad och tar egna initiativ

Trivs i en roll med många kontaktytor

Är flexibel och gillar ett högt tempo

Vill utvecklas och växa tillsammans med oss

Kvalifikationer
God svenska i tal och skrift

Engelska i tal

God datorvana

Erfarenhet av administrativt arbete är meriterande

Låter det intressant? Då vill vi gärna höra från dig! Hos oss finns möjligheten att inte bara kliva in i en roll - utan att växa in i framtiden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7537241-1937147".

Arbetsgivare
Gatu och Väg Väst AB (org.nr 556650-6845), https://gvv.teamtailor.com
Äsperedsgatan 15 (visa karta)
424 57  GUNNILSE

Arbetsplats
GVV

Jobbnummer
9844820

