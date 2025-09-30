Administratör till vår uppdragsprocess | Växjö
Ernst & Young AB / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-09-30
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ernst & Young AB i Växjö
, Älmhult
, Värnamo
, Nybro
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Vi letar efter en person som brinner för administration samt att ge service av hög kvalitet. Trivs du i en föränderlig miljö, tycker om att jobba i team och där ingen dag är den andra lik? Då vill vi gärna att du läser vidare.
Möjligheten
Vi söker efter en administratör som ska stötta kontorschefer och kundansvariga med support och samordning i våra uppdragsprocesser i våra interna system inom vår region. Tjänsten är en heltidstjänst och en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning 6 månader tillämpas. Arbetstiden är kl 8-17 med en timmes lunch 12-13. Placering kommer att vara antingen på vårt kontor i Växjö eller på vårt kontor i Jönköping (ej distansarbete). Du kan förvänta dig mycket variation i rollen, så du bör inneha förmågan att ta egna initiativ och söka möjligheter att förbättra våra nuvarande processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Rollen som ABP (Assurance Business Partner) är en bred roll och det innebär att du är den som revisions- och redovisningsteamet i första hand vänder sig till för att få support.
Tjänsten innebär bland annat registrering av nya kunder och uppdrag samt att ta fram statistik och underlag, ge medarbetare support i våra processer och vara behjälplig vid fakturering och allmän administrativ support.
För att lyckas behöver du
Ha ett öga för detaljer och vara noggrann
Vara kommunikativ, strukturerad, självgående, stresstålig och kvalitetsmedveten
Vara serviceinriktad, flexibel och effektiv
Uppskatta att konsultbranschen ofta är föränderlig och följer marknadstrender, vilket erfordrar att du är anpassningsbar och kan prioritera inkommande uppgifter
Tycka att det är roligt att ge service och support, du är utåtriktad och har lätt att samarbeta med andra
Ha lätt för att sätta dig in i nya processer och system
Kvalifikationer för tjänsten
Avslutad ekonomisk gymnasieutbildning eller likvärdig administrationsutbildning (högskoleutbildning är meriterande)
Några års arbetslivserfarenhet av administration
Goda kunskaper i Excel, Outlook och Power Point
Goda kunskaper i svenska och engelska både muntligt och skriftligt
Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i SAP- baserade system Publiceringsdatum2025-09-30
Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 31 oktober 2025. Den ska innehålla personligt brev, CV, betyg från universitet och/eller annan utbildning samt ev. intyg från tidigare arbetsgivare.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tina Löfbom på tina.lofbom@se.ey.com
eller 076-8225809. Vi tar ej emot ansökningar via e-post eller brev.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young AB
(org.nr 556053-5873)
Storgatan 82A (visa karta
)
351 06 VÄXJÖ Jobbnummer
9533501