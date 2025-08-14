Administratör till statlig myndighet
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-08-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Göteborg
, Mölndal
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Är du en erfaren administratör och har tidigare erfarenhet av kundservice? Ansök redan idag!
Om uppdraget
Vi söker nu en positiv och driven administratör till en av våra kunder i Göteborg. Uppdraget start den 15 oktober och pågår t.o.m. 14 oktober 2026 med möjlighet till förlängning. Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med möjlighet till distansarbete två dagar i veckan i överenskommelse med närmsta chef. Arbetsuppgifter som dessa kan förekomma
sköta administrativa rutiner
planera och samordna
arbeta utifrån fastlagda rutiner
vara ett operativt stöd för verksamheten
formulera brev, protokoll, dokumentation m.m.
hantera återkommande arbetsuppgifter (exempelvis kopiering, sortering och posthantering)
assistera och ge service till en eller flera personer
hantera många kontakter med anställda och allmänhet
göra kalenderbokningar, mötesbokningar
utföra reseplanering Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Du ska kunna påbörja uppdraget den 15 oktober
Minst 3- årigt gymnasium
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet av kundnära verksamhet såsom t.ex. kundservice
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
Ha erfarenhet av moderna kundhanteringssystem
Stresstålig och stabil
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-08-25.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Amanda Chamoon, amanda.chamoon@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 170 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9459246