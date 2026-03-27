Administratör till samhällsbyggnadsförvaltningen
2026-03-27
Samhällsbyggnadsförvaltningens stab upprätthåller ett gemensamt, robust och effektivt administrativt stöd inom förvaltningen. På staben arbetar vi för en rättssäker ärendehantering samt utveckling och förvaltning av arbetssätt, rutiner och verktyg. Vi samordnar, kvalitetssäkrar och följer upp förvaltningens verksamhet och arbetar på uppdrag av fyra nämnder.

Publicieringsdatum 2026-03-27

Dina arbetsuppgifter
Vi tror på dig och din förmåga - därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår kommun, eftersom det bidrar till mycket lärande och utveckling i vardagen. För att lyckas är du trygg i dig själv, ditt yrke och har förmågan att både ta för dig - och sätta gränser.
Du kommer att ingå i staben som är en arbetsgrupp om 8 medarbetare med verksamhetsutveckling och administration som två huvudsakliga inriktningar. Du ingår i administratörsteamet som bland annat ansvarar för diarieföring av inkommande handlingar, utlämnande av allmänna handlingar, arkivering med stöd av informationshanteringsplan, kvalitetssäkring av arbetssätt samt service till allmänheten. I uppdraget kan ansvar för kund-och leverantörsfakturor samt kravhantering komma att bli aktuellt.Kvalifikationer
Vi söker dig med arkiv- eller registratorsutbildning, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig och som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har kunskap om lagar som tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, GDPR och arkivlagen. Det är meriterande om du har arbetat med liknande arbetsuppgifter samt har erfarenhet av arbete i en politiskt styrdorganisation. Eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen utvecklar, och strävar efter, ökad digitalhantering kräver rollen hög digitalmognad och intresse samt viss IT-kompetens.
För att lyckas med arbetet som administratör hos oss krävs att du kan hantera många olika arbetsuppgifter samtidigt och att du trivs med uppgiften att vara spindeln i nätet. Du är ordningsam, noggrann och kan arbeta strukturerat och metodiskt även vid hög arbetsbelastning. Du tycker om att kommunicera med allmänheten och har ett serviceinriktat förhållningssätt. Som person är du utåtriktad och duktig på att samarbeta med andra. Du trivs med ett arbete i högt tempo med många kontakter och kontinuerlig utveckling. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som är viktiga för tjänsten. Du är van vid att koordinera, administrera och dokumentera uppgifter. Du har förmåga att se helhet samtidigt som du kan se detaljerna.
flerårig erfarenhet inom uppdraget.
Erfarenhet av digitalt dokument- och ärendehanteringssystem är nödvändigt, meriterande är kunskaper i Nova, Ecos och/eller Evolution.
Kunskaper i förvaltningslag, kommunallag, offentlighet- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen, GDPR och arkivlagen
Vi ser gärna att du också uppfyller följande kvalifikationer:
kunskaper i ekonomisystemet Raindance för hantering av kund- och leverantörsfakturor samt kravhantering.Utbildningsbakgrund
arkiv- eller registratorsutbildning, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig och som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Tillträde: 2026-05-04 eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstid till och med december 2026
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
