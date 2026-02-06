Administratör Till Remondis
2026-02-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Kristianstad
Tillsammans med vår samarbetspartner REMONDIS AB söker vi nu en administratör på deltid med fokus på administration och fakturering. Tjänsten passar dig som vill ha ett flexibelt deltidsarbete, till exempel som student. Hos REMONDIS får du arbeta praktiskt i enverksamhet som bidrar till omställningen mot ett mer cirkulärt samhälle, samtidigt som du får värdefull inblick i det dagliga administrativa arbetet. Rollen gäller under våren, med möjlighet till förlängning.
Om REMONDIS
REMONDIS är ett av världens ledande återvinningsbolag. I Sverige är de drygt 700 medarbetare på över 20 platser i landet. REMONDIS är en organisation med stora ambitioner som arbetar för en hållbar framtid. Deras uppdrag är att finna de bästa hållbaralösningarna för kunderna samt ge dem branschens bästa service. Läs mer om verksamheten på REMONDIS hemsida.
Om rollen
Som administratör kommer du att stötta tjänsteavdelningen i det dagliga arbetet med fokus på fakturering och löpande administration. Arbetet är transaktionsintensivt och innebär att du hanterar inkommande fakturor, till exempel kopplade till transporter och material, för att säkerställa att rätt kund faktureras korrekt belopp. Rollen omfattar 1 till 2 dagar i veckan i genomsnitt och ger dig möjlighet att få en god inblick i avdelningens arbetsflöden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera fakturering och säkerställa att kunder debiteras korrekt utifrån inkommande fakturor.
Ta emot och registrera bokningar och förfrågningar från både nya och befintliga kunder.
Stötta med övriga administrativa uppgifter vid behov.
Vi söker dig som Har möjlighet att arbeta deltid.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Som person är du prestigelös, jordnära och har lätt för att samarbeta med andra. Du trivs i en miljö där humor och positiv stämning är en naturlig del av vardagen, och där alla hjälps åt för att uppnå resultat.
Om anställningen
Uppdraget är ett deltidsuppdrag med flexibel omfattning. Rollen omfattar i genomsnitt 1-2 dagar i veckan där behovet är som störst i slutet av månaden, men arbetet kan med fördel fördelas över exempelvis halvdagar.
Omfattning: Deltid
Start: Omgående
Placering: Staffanstorp
Kontaktperson: Linn Lindgren, Linn.lindgren@oio.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli ensjälvklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
