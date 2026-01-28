Administratör till PreZero Recycling
2026-01-28
Har du arbetslivserfarenhet inom administration, god systemvana och ett intresse för ordning och struktur? Är du även social, tar initiativ och trivs i en roll där kundkontakt är en naturlig del av vardagen? Nu söker PreZero Recycling efter deras nästa stjärna inom administration! Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar till och med Augusti 2026. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos PreZero Recycling AB. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
Om företaget
PreZero Recycling är en hållbar samarbetspartner inom återvinning och avfallshantering, oavsett typ av restmaterial eller verksamhet. Tillsammans med deras kunder bidrar de till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. De erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. De samlar in och hanterar restmaterial från kunders verksamhet genom återvinning och/eller energiutvinning.
I deras vardag är kundnytta lika med miljönytta. I Sverige finns de på ca 60 platser, har drygt 1 100 medarbetare, fler än 50 återvinnings- och mottagningsanläggningar och sköter avfallshanteringen i ett 40-tal svenska kommuner. Deras verksamhet skapar inte bara värde för de kunder som de levererar återvinningstjänster till, utan även för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att förädla avfall till värdefull returråvara för nyproduktion.
Arbetsuppgifter
Som administratör har du en central roll i det dagliga arbetet och ansvarar för att ta emot samtal, boka och orderlägga företagets tjänster samt hantera och följa upp eventuella avvikelser. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med transportledare och andra interna avdelningar. En viktig del av rollen är att arbeta med sekretessavfall, där du hanterar dokumentation och säkerställer att rutiner och regelverk följs.
Arbetet innebär att du använder flera olika system där du bland annat registrerar befintliga kunder och säkerställer att informationen är korrekt och uppdaterad. Du bidrar även till utveckling och förbättring av administrativa rutiner och arbetssätt inom gruppen. På sikt kan det finnas möjligheter att utvecklas, exempelvis genom att arbeta mer kopplat till innesälj där du kontaktar befintliga kunder som ännu inte använder företagets sekretess tjänster.
I rollen ingår även att planera transporterna för den bil som hanterar sekretessavfallet, vilket kräver god koordinationsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du blir en viktig del av ett team på fyra personer och rapporterar till avdelningschefen.
• Hantera samtal, bokningar och order
• Service mot kunder och kollegor
• Systemadministration
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• God arbetslivserfarenhet inom administration är ett krav
• Erfarenhet från logistik eller transportbranschen är meriterande
• Mycket goda kunskaper i Officepaketet, specifikt Excel
• Obehindrade kunskaper i svenska, goda kunskaper i engelska
För att vara framgångsrik i denna roll är du en person som vågar ta för dig, ställer frågor för att komma vidare och inte är rädd för att ta initiativ. Du arbetar strukturerat och uppskattar ordning och reda, där noggrannhet och ett öga för detaljer är en naturlig del av ditt arbetssätt. Vidare trivs du i sociala sammanhang och har lätt för att skapa goda relationer, vilket gör att du passar väl in i teamet och hanterar kundkontakter på ett professionellt och serviceinriktat sätt. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Göteborg eller Skara Lön: Enligt överenskommelse
Som en del av denna rekryteringsprocess kommer en kontroll av belastningsregistret att genomföras.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
