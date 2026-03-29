Administratör till Peab
2026-03-29
Vill du ha en central roll i ett av Stockholms pågående byggprojekt? Nu söker vi en administratör till Peab där du får en varierad vardag med stort ansvar för att skapa struktur, service och en välfungerande arbetsplats.Publiceringsdatum2026-03-29Om tjänsten
Vår kund Peab, Nordens samhällsbyggare, utvecklar, bygger och underhåller bostäder, fastigheter och infrastruktur. Just nu arbetar de med ombyggnationen av Sturekvarteret i Stockholm och söker en administratör till projektet.
I rollen som administratör hos Peab blir du en viktig del av projektets dagliga verksamhet. Du säkerställer att den administrativa driften fungerar smidigt och stöttar både personal och besökare i deras vardag.
Arbetet är varierat och omfattar allt från personaladministration och inskrivningar till att se till att kontoret fungerar effektivt och välorganiserat. Du arbetar nära projektledare och har en samordnande roll där du bidrar till struktur, god service och en positiv arbetsmiljö. Din sociala kompetens och förmåga att skapa goda relationer är därför mycket viktig.
Tjänsten är placerad i ett långsiktigt projekt med cirka två år kvar och erbjuder en dynamisk och händelserik arbetsvardag. Du får en gedigen introduktion och goda möjligheter att växa in i rollen.
Vi söker dig som är prestigelös och flexibel, och som trivs i en roll där både administrativa och praktiska uppgifter ingår - alltid med målet att skapa en välfungerande och trivsam arbetsplats.
Plats: Stureplan / Grev Turegatan, Stockholm
Start: April
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 06:30-15:30 (på plats)
Uppdragets längd: ca 2 årDina arbetsuppgifter
Bemöta besökare och leverantörer
Ansvara för löpande service som städ, kaffe och arbetsutrustning
Hantera etableringsplanering och introduktion för nyanställd personal
Administrera ID06-inskrivning och lånekläder
Ansvara för informationsspridning
Ta emot och hantera paket samt bistå med diverse ärenden
Vi söker dig som
En avslutad gymnasieexmanen
Erfarenhet från serviceyrken, reception, administration eller liknande
Goda administrativa färdigheter
Har en god struktur i ditt arbetssätt samt ett öga för detaljer
Förmåga att hantera en föränderlig och händelserik miljö
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
God datorvana och kunskap om Office-paketet
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta i en supportroll
Erfarenhet av projektadministration inom byggbranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Optimistisk
Hjälpsam
Social
Prestigelös
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FHKX8A".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
